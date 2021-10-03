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1991-1992. Стив Реймер в Ленинграде. Часть 12

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01. Павловск. Портрет ребенка в головном уборе из кленовых листьев, собранных на территории Павловского дворца


03. Павловск. Храм Дружбы


04. Гатчина. Тронный зал во дворце


05. Царское село. Большой Екатерининский дворец


08. Царское село. Большой Екатерининский дворец и парк с неоклассической скульптурой


09. Царское село. Фасад Екатерининского дворца и французский формальный сад


10. Царское село. Большой Екатерининский дворец зимой


11. Царское село. Снег покрывает землю поздней осенью в Екатерининском парке на территории Екатерининского дворца


12. Царское село. Солнечный свет проникает сквозь высокие окна Большого зала Екатерининского дворца.


13. Царское село. Настенные зеркала в позолоченных рамах с электрическими свечами в Большом зале Екатерининского дворца


15. Царское село. Искусно отреставрированная гостиная Екатерининского дворца


16. Юрий Шитов и Борис Лебедев пытаются восстановить картину на потолке Екатерининского дворца Свадьба Вакхиды и Ариадны. Они работали над потолком,поврежденным во время Великой Отечественной войны


17. Вид сверху на православную службу в Преображенском соборе


18. Священники совершают обряд венчания для пяти пар на групповой свадьбе в Спасо-Преображенском соборе


21. Александр Степанов, в прошлом инженер-ядерщик, а ныне священник русской православной церкви


23. Православный священник в Казанском соборе молится на всенощной за царя Николая II и его семью в годовщину их смерти


24. Скорбящие собираются вокруг гроба во время панихиды в часовне Иоанно-Кронштадтского женского монастыря

Источник: https://humus.livejournal.com/8008417.html
Метки: гатчина, история, Ленинград, павловск, Россия, фото, царское село
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