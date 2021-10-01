Раскулачивание саудитов, Ноев ковчег для англосаксов и начало эпохи энерго-дефицита. Хроники Смуты
Как Америка снова обдурила всех в рыночных играх? Когда европейцы будут платить нам налог на воздух? Почему для Саудовской Аравии запахло жареным? Как проклятые русские хакеры и Газпром устроили в США дефицит? Что приходит на смену нефтедоллару? И зачем на самом деле англосаксы создали AUKUS? Обзор и анализ важнейших событий сентября 2021 года и их последствий проводит в своей авторской программе "Хроники Смуты" Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете "Завтра" https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
Подписывайтесь на канал "Наше Завтра" https://www.youtube.com/channel/UCk3z…
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Как Америка снова обдурила всех в рыночных играх?
Прoстo
ХOЗЯН Казинo не прoигрывает.