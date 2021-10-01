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Раскулачивание саудитов, Ноев ковчег для англосаксов и начало эпохи энерго-дефицита. Хроники Смуты

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Как Америка снова обдурила всех в рыночных играх? Когда европейцы будут платить нам налог на воздух? Почему для Саудовской Аравии запахло жареным? Как проклятые русские хакеры и Газпром устроили в США дефицит? Что приходит на смену нефтедоллару? И зачем на самом деле англосаксы создали AUKUS? Обзор и анализ важнейших событий сентября 2021 года и их последствий проводит в своей авторской программе "Хроники Смуты" Игорь Нагаев.

Игорь Нагаев в газете "Завтра" https://zavtra.ru/blogs/authors/19140​
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QpdauCP1qQk
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