В этом разговоре мы затронем тему сознания, а именно, есть ли подсознание или нет.

Автор – Алексей Гудков

Чтобы хоть как-то раскрывать эту тему предметно, надо сперва определить опорные точки для беседы, а именно определить понятия сознания. А также и понятия созерцания, наблюдения и смотрения. Говоря об этих понятиях необходимо перейти к понятиям органов восприятия внешних и особенно внутренних…

Только определив понятия и получив общий язык возможен какой-либо разговор или совместное исследование.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!