Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Есть ли подсознание?

19 0

В этом разговоре мы затронем тему сознания, а именно, есть ли подсознание или нет.

Автор – Алексей Гудков

Чтобы хоть как-то раскрывать эту тему предметно, надо сперва определить опорные точки для беседы, а именно определить понятия сознания. А также и понятия созерцания, наблюдения и смотрения. Говоря об этих понятиях необходимо перейти к понятиям органов восприятия внешних и особенно внутренних…

Только определив понятия и получив общий язык возможен какой-либо разговор или совместное исследование.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UKGE0EoVXyk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ В ПОДСОЗНАНИИ
Бомба для подсознания
Дмитрий Раевский. Созидательные силы подсознания.
Почему наше подсознание не воспринимает частицу «НЕ»?
Воздействие на подсознание. Как телевидение и фильмы влияют на нашу жизнь?
Как развить интуицию? Скрытые возможности человека
БИОЛОКАЦИЯ ПРОРЫВ В ПОДСОЗНАНИЕ
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru