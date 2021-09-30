Есть ли подсознание?
В этом разговоре мы затронем тему сознания, а именно, есть ли подсознание или нет.
Автор – Алексей Гудков
Чтобы хоть как-то раскрывать эту тему предметно, надо сперва определить опорные точки для беседы, а именно определить понятия сознания. А также и понятия созерцания, наблюдения и смотрения. Говоря об этих понятиях необходимо перейти к понятиям органов восприятия внешних и особенно внутренних…
Только определив понятия и получив общий язык возможен какой-либо разговор или совместное исследование.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!