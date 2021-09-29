Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган общались в рамках двусторонней встречи в Сочи два часа 45 минут. Об окончании переговоров двух лидеров информирует Anadolu. Канцелярия турецкого лидера и Кремль сообщили о начале встречи в резиденции «Бочаров Ручей» около 13:30 мск.

В начале встречи Путин заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно, однако иногда переговоры идут непросто. В итоге они приносят позитивный результат, добавил глава государства. «Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон», – заметил Путин. Он также поблагодарил Эрдогана за «неизменно последовательную позицию» по газопроводу «Турецкий поток».

По данным Путина, «продолжают расти инвестиции». «У нас накопленных турецких инвестиций – 1,5 млрд долларов, а российских в экономику Турции – 6,5 млрд долларов», – отметил президент РФ.

Он обратил внимание на то, что стороны осуществляют крупные проекты. «Идет все по плану», – оценил глава российского государства.

Распространение коронавируса нанесло серьезный урон туризму во всем мире, но ситуация постепенно восстанавливается – считает президент Путин. «Пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли вообще в мире», – констатировал глава российского государства. В пример он привел ситуацию с турпотоком между двумя странами. Так, по словам Путина, в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году – только 1,5 млн.

«Сейчас ситуация постепенно исправляется. За девять месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов [приехали в Турцию]», – отметил российский лидер.

По его оценке, положение в этой сфере зависит в том числе от сотрудничества двух стран в борьбе с распространением коронавируса, а она идет «весьма позитивно, хорошими темпами».

Турецкий президент, в свою очередь, выразил благодарность Путину за помощь в борьбе с пожарами в стране.

Турецкий лидер считает, что мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений Турции и России. «Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений», – уверен Эрдоган.

Между тем на прошлой неделе президент Турции рассказал на борту самолета турецким журналистам о своих ожиданиях от визита в РФ. По словам Эрдогана, «встреча с господином Путиным в Сочи действительно важна», поскольку «Турция и Россия – это две страны, играющие важную роль в регионе». Турецкий президент при этом рассчитывает, что по итогам встречи с Путиным «будет принято важное решение» с точки зрения двусторонних отношений, которые затем «войдут в более активную фазу».

24 сентября Эрдоган заявил, что Турция ожидает от России «других подходов» в Сирии. Причиной этому он назвал якобы существующую угрозу для Анкары со стороны сирийских войск. По мнению Эрдогана, это стало бы «проявлением солидарности» РФ по отношению к Турции.

Ранее в сентябре Эрдоган говорил, что планирует обсудить с российским коллегой ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе, и двусторонние отношения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны обсудят и другие региональные конфликты, однако не конкретизировал какие. Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника писал, что Эрдоган планирует попросить у Путина помощи в борьбе с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией.

Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года. Тогда президенты главным образом обсуждали ситуацию в сирийском Идлибе.

По материалам РБК, ТАСС, РИА Новости