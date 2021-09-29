Интервью 29.09.2021
Анатолий Александрович, почему люди разучились читать?
Думаю в основном потому, что их довольно долго отучали, приучая к другим каналам восприятия.
Я просто задумался, а кто же этим занимался? Это было целенаправлено?
В какой-то мере да. Допустим культура комиксов популярная в соединённых государствах Америки, она с одной стороны расширяет аудиторию, поскольку комикс могут понять даже понаехавшие туда малознакомые с английским языком. Но с другой стороны, если у вас есть такая возможность читать по минимуму, то у вас соответственно не будет и стимула учить читать. Знаете, я часто спрашиваю по какому нибудь поводу – Так задумано или так получилось? Вот в данном случае так получилось, явно не было так задумано.
Единый государственный экзамен ЕГЭ это метод оболванивания населения?
Нет. Единый государственный экзамен это средство проверки усвоения учебной программы, как собственно и любой другой. И когда мы ругаем ЕГЭ, мы фактически ругаем не этот инструмент, а учебную программу в целом. Просто инструмент показывает насколько эта программа плоха. Но поскольку новые учебные программы и методы их проверки вводили одновременно, то мы к сожалению не разобрались сходу кто, точнее что в данном случае виноват. И получается, что мы ругаем не то, что на самом деле следует. Конкретно, главная беда современных учебных программ в том, что они нацелены не на формирование целостной картины мира, а на её разрушение. Мы должны поставить перед образованием правильную цель, а уж потом решать какие средства эффективны для достижения этой цели. Если же мы будем ругать ЕГЭ не понимая, что надо не ломать градустник и даже не принимать аспирин, а разобраться в причинах, того почему поднялась температура. Лечить эту причину, а не симптом, ну так и будем болеть дальше.
Почему в школе бьют ботаников?
Прежде всего от обиды. Каждому человеку хочется быть в чём-то лучше и если не получается быть лучше, в том для чего школа по сути предназначена, то появляется желание быть первым во всяком хамстве и гадстве…