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Экскурсия по модулю “Наука”

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Российские космонавты проводят наглядную экскурсию по модулю "Наука", который недавно был пристыкован к МКС.




Текущий облик МКС.


Стыковка "Союз МС-18" с модулем "Наука".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7099767.html
Метки: Видео, космонавтика, космос, мкс, роскосмос, Россия
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