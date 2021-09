Письменной истории человечества уже несколько тысяч лет, а вот сохранившихся письменных источников, подтверждающих древность этой самой истории в разы меньше.

Автор – Ольга Семёнова-Роттердам

Правильнее сказать, у нас почти нет сохранившихся древних книг/манускриптов. Их можно пересчитать по пальцам рук и ног. Уповать приходится только на археологию, честную археологию. Благодаря этой науке мы узнали о письменности Египта и библиотеках древнего Шумера.

Куда пропали древние письменные источники? И извечный вопрос: кто виноват? Давайте попробуем разложить проблему на составляющие и сделать выводы – кому выгодно скрывать истинное прошлое человечества.

