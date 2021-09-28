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Куда пропали древние письменные источники?

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Письменной истории человечества уже несколько тысяч лет, а вот сохранившихся письменных источников, подтверждающих древность этой самой истории в разы меньше.

Автор – Ольга Семёнова-Роттердам

Правильнее сказать, у нас почти нет сохранившихся древних книг/манускриптов. Их можно пересчитать по пальцам рук и ног. Уповать приходится только на археологию, честную археологию. Благодаря этой науке мы узнали о письменности Египта и библиотеках древнего Шумера.
Куда пропали древние письменные источники? И извечный вопрос: кто виноват? Давайте попробуем разложить проблему на составляющие и сделать выводы – кому выгодно скрывать истинное прошлое человечества.

Литература:

Keesman, W.A. «De eindeloze stad: Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden», Amsterdam, 2014
Цезарь, Гай Юлий. Записки о Галльской войне. М., 1991. С.112.
Евсюков В.В. «Мифы о вселенной». Новосибирск, Издательство «Наука». 1988 / Книга Мифы о Вселенной Евсюков В.В. – Читать онлайн – Online библиотека padaread.com / http://padaread.com/?book=1884&pg=2
Ольга Семёнова-Роттердам, Славяне – предки Голландцев Славяне – предки Голландцев. (tart-aria.info)
Дильтей, Филипп Генрих (1723-1781). Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, : В пользу обучающагося российскаго дворянства. – [Москва] : Тип. Моск. имп. ун-та, 1762-1768. – 8°. Ч.2: Ч. 2 [Текст]. – 1763
Читать книгу Славянское царство (историография), автор Орбини Мавро онлайн страница 1. Читать книгу без регистрации (booksonline.com.ua))
De originibus Americanis libri quatuor.The Hague, Adriaan Vlacq (colophon: printed by Philippe de Croy, Leiden), 1652. 8vo. With title-page in red and black with De Croy's(?) woodcut tree device. Late 19th-century binding made from an early music manuscript on sheepskin parchment. HORNIUS (HORN), Georgius.
Древние библиотеки и архивы Месопотамии.
Подробнее на livelib.ru:https://www.livelib.ru/readers-blog/p…
Лебедев А. П. История запрещенных книг на Западе. Итальянское духовенство в одну из средневековых эпох: Исследования по истории Церкви Средних веков и Нового времени. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005, с. 5-43.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NkQ1bXkK5Kk
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