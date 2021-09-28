Очередной расстрел в учебном заведении, на сей раз в Пермском госуниверситете, породил проект выявления потенциально опасных агрессивных учащихся посредством специальной компьютерной программы для анализа их письменных текстов. Как сообщает газета «Ведомости», на это собираются выделить из госбюджета 1,7 млрд (!) рублей в 2022–2024 гг.

Причем правительство уже утвердило этот проект, и он будет внесен в Госдуму до 1 октября. Однако более подробных ответов на свои вопросы о проекте «Ведомости» пока не получили, зато получили мнения некоторых экспертов и читателей.

Познакомившись с этими мнениями, могу сказать, что, по сути, все эксперты и читатели настроены к этому проекту весьма скептично, ссылаясь на методолого-психологические и юридические препятствия, к тому же удивлены огромной денежной ценой вопроса.

Как человек, много занимавшийся в своё время контент-анализом (анализом содержания различных документов и сообщений), изучавший его практику за рубежом и разработавший собственный методолого-методический подход в кандидатской диссертации «Применение метода контент-анализа в социально-психологических исследованиях», попробую также выступить в качестве эксперта.





Сомнительный проект

По сути, в этом проекте должна быть создана именно методика контент-анализа текстов учащихся. При этом тексты, очевидно, должны быть спонтанными, искренними, выражающими личность автора. Более того, этих текстов должно быть достаточное количество (репрезентативность) или они должны быть уникальными, очень значимыми для автора. И тут сразу возникают этические и практические проблемы.

Вряд ли большинство школьников и студентов предоставят преподавателям и тем более посторонним людям свои письма, дневники и какие-то чрезвычайно значимые для них тексты. Каким же способом тогда можно их получить?

Не обманом же или другим аморальным способом? Значит,остаются специально предлагаемые темы школьных сочинений на уроках литературы или обществоведения, а также юношеские литературные произведения (стихи, рассказы, публицистика), опять же доступные в каких-то школьных или иных изданиях. Однако далеко не все учащиеся занимаются литературным творчеством. Всё это весьма проблематично. Реально остаются только тексты в социальных сетях, в электронной почте. Но это значит, что туда необходимо проникать, и налицо опять этические, и даже хакерские проблемы. Причем неизбежно кому-то из учащихся или их друзей и родственников станет известно о подобном вторжении в личную жизнь.





Нужна профилактика

Думается, такими компьютерными методиками изучения многочисленных текстов должны пользоваться социологи, психологи, историки в научных целях. А выборочно, так сказать, «по подозрению» – представители спецслужб,в ходе следствия или оперативной работы. В ходе реальной жизни несравненно более эффективным способом профилактики школьных побоищ и вообще всякого насилия является здоровый нравственно-психологический климат в семье, в трудовом и учебном коллективе, внимание к окружающим, нормы доброжелательности и взаимопомощи. И, конечно, наблюдательность и педагогические способности сотрудников учебных заведений. К сожалению, современное капиталистическое общество, тем более общество потребления с его культом денег и индивидуализмом, с его социальной несправедливостью и потребительским язычеством, – не способствует добрым отношениям между людьми, а, наоборот, провоцирует конкурентную агрессивность и социальные конфликты.

К тому же на детей и молодежь негативно и весьма сильно воздействует аморальная, низкопробная массовая культура, героями которой ныне стали киллеры, маньяки-психопаты, всевозможные заголенные «содержанки» и вульгарные представители шоу-бизнеса.

Кстати, школьные расстрелы сверстников начались в 1999 г. в американской школе «Колумбайн», и потом соответствующие фильмы, клипы попсы и реперов, рекламные ролики разнесли это по свету. Остальное сделали психологические законы подражания, заражения и внушения, которые продолжают действовать в нашем мире.





Либералы мешают выполнению Указа президента РФ

Вместе с тем ещё в 2015г. был издан Указ президента В.В. Путина № 683 «О стратегии национальной безопасности РФ», в котором четко излагались основные идеалы и ценности российского общества, причем приоритетными назывались именно духовно-нравственные ценности. Однако либералы-западники постоянно тормозили воплощение положений этого Указа, особенно в сфере культуры, всячески насаждая безнравственные западные и российско-прозападные произведения в литературе, кинематографе, театре, «шоу-бизнесе», в изобразительном искусстве.

Наши телевидение и интернет переполнены криминальными сюжетами, сценами насилия и жестокости, нерусской музыкой, пением на нерусском языке, теряют свою российскую идентичность. Необходимо сделать всё возможное для возрождения и развития российской национальной культуры и идеалов, чтобы героями экрана стали люди духа, труда и чести.

В новой редакции доктрины «О стратегии национальной безопасности» (Указ № 400 от 2 июля 2021 года) говорится, что одними из главных наших задач являются защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Если государство и общество, граждане России сумеют решить эти задачи, у нас не будет школьных расстрелов подражателями американского «Колумбайна», и тем более не потребуются сомнительные методики выявления «опасных учащихся».







Валентин Семёнов – доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России