Как Афганистан оказался в центре мировой политики
Почему именно Афганистан оказался в центре глобального противостояния мировых держав? Как страна впервые получила независимость? Что такое "исламская доктрина" большевиков? Как вышло, что современная Турция – лишь побочный эффект "афганского проекта"? История Афганистана – всё что надо знать, чтобы понять происходящее в регионе сейчас. Рассказывает востоковед, редактор Восточной редакции ИА Regnum Станислав Тарасов. Ведущий – историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.