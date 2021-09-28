Главная » Видео, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Как Афганистан оказался в центре мировой политики

39 0

Почему именно Афганистан оказался в центре глобального противостояния мировых держав? Как страна впервые получила независимость? Что такое "исламская доктрина" большевиков? Как вышло, что современная Турция – лишь побочный эффект "афганского проекта"? История Афганистана – всё что надо знать, чтобы понять происходящее в регионе сейчас. Рассказывает востоковед, редактор Восточной редакции ИА Regnum Станислав Тарасов. Ведущий – историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WhkVgGy_Z4M
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Новый Афганистан"
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Гостевая карта: как Москва принимала Олимпиаду-80
Как Киргизия восстала против Америки. Вашингтон, зайдя в Среднюю Азию, сильно промахнулся
Героиновая война против России
Мафия ООН хочет посадить весь мир на иглу
Нужна ли Америка мировая империя?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru