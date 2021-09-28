Последняя экспедиция Русского географического общества работала на Чудском озере в конце лета. Величественный монумент «Александру Невскому и его дружине» уже возвышался на специально насыпанном кургане, а водолазы РГО всё опускались и опускались на дно озера в поисках следов знаменитого Ледового побоища. Тогда, в 1242 году, князь, которому в ту пору было чуть больше 20 лет, одержал победу над захватчиками. Победа на Чудском озере стала одним из символов воинской славы России

Вороний камень – место, которое летописцы-современники Александра Невского упоминали в качестве главной точки сражения. Понятно, что за восемь веков ландшафт изменился, а тот самый почти 200-метровый Вороний камень, когда-то возвышенность, очертания которой напоминают птицу без головы, ушел под воду. Так что Ледовое побоище все же было на суше, но вот рыцарей побежденного Ливонского ордена дружина Александра Невского, увековеченная теперь в бронзе неподалеку от того самого Вороньего камня у псковского села Самолва, гнала, как писал летописец, «избивая семь верст по льду». В сторону нынешней российско-эстонской границы. Оттуда монумент хорошо виден.

Александр Невский – ключевая фигура нашей истории. Его 800-летие, которое отмечается в этом году, дань уважения человеку, без которого не было бы Руси, России в нынешнем ее виде.

Он не позволил превратить нашу страну ни в вассала Римского папы, предлагавшего князю перейти в католичество, ни в часть Ордынского ханства. О переговорах с ханом Батыем историки спорят до сих пор. Но факт остается фактом.

Владимир Путин на открытии монумента сказал: «Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоносова, выбитых на гробнице Александра Невского: “Укротившему варварство на Востоке, низложившему зависть на Западе”. А наследием его стало созданное потомками сильное централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым и сохранил на века память об Александре Невском. Его подвиги были и остаются для нас нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма».

800-летие Александра Невского отмечается по всей России. В Новгороде, во Владимире, Ярославле, Пскове и на малой hодине князя в Переславле-Залесском… Но основные торжества проходят в Санкт-Петербурге. Ведь Александр Невский – небесный покровитель города.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ, отметила: «В нашей Северной столице во все времена свято чтили нашего небесного покровителя. В его честь назвала Лавра, площадь, храмы и многие другие памятные места».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: «Святой Александр жизнь прожил свято, никак не осквернив себя, не загрязнив свои светозарные одежды ни завистью, ни злобой, ни коварством, ни корыстью, ничем, что так легко прикасается нередко к сердцу и уму человека во власти. Вот поэтому мы в веках и прославляем его имя. Это великий пример того, когда власть и святость соединяются в одной личности».

Фигура Александра Невского настолько уникальна, что как бы ни менялась наша страна, как бы ни менялся ее строй– Русь, Российская Империя, СССР, Россия –он всегда олицетворял служение своей Родине до конца. Битвы князя Александра Ярославовича на Неве и на Чудском озере под Псковом – это не только военные победы, но и защита веры.

Инициатива создания монумента принадлежит председателю Патриаршего совета по культуре митрополиту Тихону. Монумент возводили, как говорится, всем миром: архитекторы и представители Российского военно-исторического общества, священнослужители и военные строители, простые сограждане.По предложению президента, эти места на берегу Чудского озера, по аналогии с местами других крупных победных сраженийнаших войск – русских, российских, советских – навеки станут полем боевой славы.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время (во время второй чеченской войны – ред.) Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле,–сказал Путин. –Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений».

Особые слова благодарности выразил Путин скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников и архитекторам комплекса – Константину Фомину и Дмитрию Смирнову.

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция высотой более 20 метров, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу – щиты и доспехи поверженного неприятеля.

На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы, находится мозаичное панно.В центре его композиции, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены батальные сцены Ледового побоища.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.

Помимо самого мемориала в Самолве будет музейный павильон, где разместятся диорама «Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. «Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстоял Новгород и Псков, а по сути –всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – подчеркнул президент.–Жизненный путь князя был путем выбора, который он всегда делал во благо родной Руси. Александр Невский славен не только как воин, но и как искусный дипломат и мудрый политик, он сделал всё, чтобы сохранить и продолжить традицию древнерусской государственности. Его наследием стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым, а его подвиги остаются нравственной и духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл освящение мемориала. А затем, обращаясь к собравшимся, особо отметил, что образ святого благоверного князя Александра Невского учит не только любви к Родине, но и необходимости защищать свою веру.





