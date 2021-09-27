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Выборы в Германии. Предварительные итоги

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Немецкий ЦИК опубликовал предварительные результаты выборов, которые не слишком разошлись с данным экзит-полов.
С небольшим отрывом победили социал-демократы. У ХДС/ХСС один из худших результатов в истории.

Расклад по депутатам.

1. Социал-демократы – 206
2. ХДС/ХСС – 196
3. Зеленые – 118
4. Свободные демократы – 92
5. Альтернатива для Германии – 83
6. Левые – 39



Впереди Германию ждут торги за новую коалицию и борьба за пост канцлера между Лашетом и Шольцем. Берброк явно отвалилась.
Социал-демократы уже заявили, что они собираются положить конец правлению консерваторов и впервые с 2005 года возглавить правительство Германии.


Новая политическая карта Германии.
Красные и розовые – социал-демократы.
Черные и серые – ХДС/ХСС
Синие – АДГ
Зеленые – зеленые.

Еще из интересного.

1. В Бундестаг провели первого депутата-трансгендера. Следят за повесточкой.
2. В Восточной Германии "Альтернатива для Германии" обогнала ХДС/ХСС.



3. "Зеленые" и "Свободные демократы" пользуются большой популярностью у молодежи от 18 до 25.
4. АДГ несмотря на успех в Восточной Германии (вызванный скорее кризисом ХДС/ХСС) набрала меньше, чем в прошлый раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7092368.html
Метки: выборы, Германия, Европа, Меркель
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