Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты
Герой нового выпуска «Военной приемки» – модернизированная БМП-3. Немногие знают, что эта главная машина пехоты не только в российской армии, но и в армии Объединенных Арабских Эмиратов. Также ее эксплуатируют Южная Корея, Кипр, Кувейт… Откуда такая популярность российской БМП-3 в странах, которые нельзя вписать в список наших союзников – все просто: эта машина является лучшей в мире в своем классе по сочетанию таких факторов, как скорость, защищенность, вооруженность и, конечно же, способность выходить на плав и работать на воде. В этом выпуске журналисты приготовят целую серию испытаний для этой легендарной машины. Съемочная группа «Военной приемки» испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять БМП-3 и взбираться на самые крутые горки. Но главное – БМП-3 подвергнут невиданному испытанию на меткость. Ради этого эксперимента «Военная приемка» поставила на кон все свое съемочное оборудование… Что из этого вышло – смотрите в ближайшие выходные.