Проиграли, не пытаясь предложить ничего нового

Пандемические ограничения растянули единый день голосования втрое.

Выборы шли с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В семи субъектах Российской Федерации проголосовать можно было и в Интернете, причём даже ночью — с восьми часов пятницы до двадцати воскресенья.

Главные оппозиционеры — от КПРФ до тоталитарной секты «либералы» — открытым текстом призвали не голосовать в цифре: мол, хитрая власть всё подкрутит как ей надо. Открытым текстом сообщаю: общественная палата Москвы под руководством главного редактора либеральнейшего «Эха Москвы» Алексея Алексеевича Венедиктова организовала проверку всей технологии несколькими независимыми группами самых разных политических взглядов, так что заодно они друг друга проверяли. Всё оказалось даже надёжнее подсчёта бумажных бюллетеней. В итоге на бумаге некоторые оппозиционеры вроде победили, а после подсчёта всех голосов проиграли безнадёжно. Мои сторонники, кстати, тоже одолели КПРФовца, за что им большое спасибо, через Интернет.

Правда, была одна задержка. Результаты интернет-голосования опубликованы через несколько часов после закрытия избирательных участков.

Оппозиция заголосила: коварная власть ждала подсчёта бюллетеней, чтобы узнать, насколько подкрутить цифру. Открытым текстом сообщаю: доступ к накопленным числовым данным открыт сразу после конца голосования, но блокчейн — очень сложный шифр, и расшифровка двух миллионов голосований заняла эти самые несколько часов. Причём расчёт вели опять же несколько групп с разными политическими взглядами, и у всех всё сошлось.

Оппозиция действительно безнадёжно проиграла как раз среди тех, кто воспользовался новыми технологиями. Потому что сама не пыталась предложить ничего нового. Ни в жизни, ни в своих предвыборных программах. Чтобы стать властью, мало указать на чужие ошибки: не ошибается тот, кто ничего не делает. Открытым текстом сообщаю: у меня уже около десятка законодательных предложений. Теперь обсужу их с коллегами. Кстати, моя программа «Открытым текстом» теперь будет выходить по воскресеньям: будни займёт депутатская работа. Надеюсь, полезная.

Источник – https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/883509-proigrali-ne-pytaias-predlozhit-nichego-novogo