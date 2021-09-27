Линза времени. Заглянуть в будущее курящего
Ролик Линза времени – видео о том, что каждый курящий считает, что последствия курения коснутся кого-то другого, но не его самого.
Сигаретный дым содержит более 50 химических соединений, вызывающих онкологию. Под их влиянием в гортани появляются раковые клетки. А впоследствии – опухоль. Если бы зависимый от курения мог заглянуть в будущее и увидеть это…
Ведь парадокс в том, что каждый курящий человек думает, что это коснется кого-то другого, а не его.
Начни новую жизнь свободную от курения".
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