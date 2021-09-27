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Китайская лунная программа

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Китайский проект по созданию постоянной базы на Луне к 2035-му году.
В ближайшее десятилетие предполагается создать полноценную ракету для полетов на Луну, спускаемый аппарат, луноход и т.д. Также на Луне будет проводиться роботизированная разведка и оценка потенциальных районов прилунения. Китайцы рассчитывают, что ко 2-й половине 20х годов Россия также сможет проводить роботизированную разведку поверхности Луны.
После 2030-го года планируется размещение различных модулей на поверхности Луны в рамках последовательных миссий, которые предполагают несколько полетов к Луне.

Чанъэ-7 будет нацеливаться на посадку на южном полюсе Луны и  состоит из орбитального аппарата, спутника-ретранслятора, посадочного модуля и вездехода. Он также будет включать в себя небольшой космический корабль, способный "прыгать", чтобы исследовать затененные кратеры для доказательства наличия потенциального водяного льда, ресурса, который, если он есть, может быть использован в будущем как для движения, так и для снабжения космонавтов.

Перспективная ракета LM9 необходимая для системного освоения Луны должна иметь до 50 тонн полезной нагрузки и быть готовой к концу 20х годов. Испытания двигателей для нее уже проходят в Китае.



Вероятно, Россия также примет участие в этом проекте, тем более, что договоренности о строительстве совместной базы Китая и РФ на Луне анонсировали еще в прошлом году. Китай также приглашает другие страны принять участие в своем мегапроекте.
С Чаньэ 8 должны начаться работы по строительству лунной базы, для которой предполагается использовать лунный реголит (возможность этого предполагается проверить в ближайшее десятилетие)

Подробнее тут https://spectrum.ieee.org/china-aims-for-a-permanent-moon-base-in-the-2030s

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7092833.html
Метки: Китай, космонавтика, космос, луна, ракеты, Россия, рф
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