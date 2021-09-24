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За этим страшилищем не разглядеть всех наших социальных язв

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Актуальная карикатура времен прошлой Холодной войны.
Из блога Дани Кузьмичева http://blog.dahr.ru/?p=18009

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7086333.html
Метки: антисоветизм, капитализм, карикатуры, общество, социализм, ссср, холодная война
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 7976 5760
    чужой 28 мин. назад

      Судя по федориному дню расход газа будет большим в этом году. Этой зимой будет и инфляция и кризис и банкротства.

    • 7769 6397
      Женечка 22 мин. назад

        “Пугай как можно усерднее – таков лозунг всей буржуазной печати. Пугай изо всех сил! Лги, клевещи – только пугай!” [В.И. Ленин, ПСС, Изд.5, Т.34, стр.214] Из этой же серии и все современные разговоры об невозможности построения коммунизма, “заложенной под фундамент атомной бомбе”, “сталинских репрессиях”, зулейхи, солженицыны и т.д.
        Понять, почему так происходит, нетрудно. Доходы от распродажи природных ресурсов и эксплуатации рядовых тружеников сами себя не защитят.

        • 19048 17782
          жора шаповЖенечка 14 мин. назад

            Кто Отец лжи , его дети-носители лжи, и их инструменты для лжи – знают все, кто ещё думает. Эпоха лжи, вранья и обмана. И увеличение кол-ва поголовья лохов.

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