Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Судя по федориному дню расход газа будет большим в этом году. Этой зимой будет и инфляция и кризис и банкротства.
“Пугай как можно усерднее – таков лозунг всей буржуазной печати. Пугай изо всех сил! Лги, клевещи – только пугай!” [В.И. Ленин, ПСС, Изд.5, Т.34, стр.214] Из этой же серии и все современные разговоры об невозможности построения коммунизма, “заложенной под фундамент атомной бомбе”, “сталинских репрессиях”, зулейхи, солженицыны и т.д.
Понять, почему так происходит, нетрудно. Доходы от распродажи природных ресурсов и эксплуатации рядовых тружеников сами себя не защитят.
Кто Отец лжи , его дети-носители лжи, и их инструменты для лжи – знают все, кто ещё думает. Эпоха лжи, вранья и обмана. И увеличение кол-ва поголовья лохов.