Госкорпорация «Роскосмос» разместила на портале госзакупок тендер стоимостью 1,7 млрд рублей на исследование проблемных вопросов при организации пилотируемых полётов на Луну.

Так, согласно документу, до ноября 2025 года должны быть завершены работы по созданию тактико-технического задания на опытно-конструкторские работы «Обитаемый модуль лунной базы» и «Энергетический модуль лунной базы». Кроме того, будут разработаны документы по лунному взлётно-посадочному кораблю и луноходу-строителю.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учётом необходимости решения медико-биологических проблем», – говорится в документах.

Отмечается, что первые пилотируемые полёты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара».

Помимо этого, упоминается проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая придёт на смену МКС. Согласно материалам госзакупок, будут разработаны проекты тактико-технических заданий на станцию и входящие в неё модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»).

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона возобновляет исследование Луны. В частности, он рассказал о планируемом запуске автоматической станции «Луна-25» с космодрома Восточный, который должен состояться в мае 2022 года. «А дальше, как вы знаете, мы пойдём, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», — подчеркнул он.

По материалам сайта ЕИС закупки, ТАСС, РБК, НТВ