О борьбе со спекулянтами
О борьбе со спекулянтами
Важное значение в деятельности ВЧК осенью 1919 г. приобрела борьба со спекуляцией. К этому времени наметились новые формы спекуляции — государственными запасами товаров, когда на «черный рынок» выбрасывались товары целых складов советских предприятий и организаций.
По поручению ВЧК Московская чрезвычайная комиссия занялась специальным исследованием движения цен на спекулятивном рынке. Следует отметить, что работой по борьбе со спекуляцией до осени 1919 г. занимались только 10 сотрудников МЧК и один сотрудник ВЧК[248]. Тем не менее сведения, полученные работниками МЧК. представляют большой интерес.
В докладе ВЧК Московская чрезвычайная комиссия приводит данные о злоупотреблениях в советских продовольственных и торговых органах. Из 350 дел по спекуляции 110 падало на продорганы.
Главный источник спекулятивного рынка, говорилось в докладе, — это государственные запасы и склады. Причем степень трудности получения товаров со складов являлась главным фактором установления цены. На хлеб цена с 1 января 1919 г. поднялась на 300 с лишним процентов, на сахар — на 200, на ситец — на 650, на чан— на 300 процентов и т. д. В то же время цена на телятину — продукт ненормированный — поднялась всего на 100–120 процентов[249].
Спекуляция государственными запасами влекла за собой взяточничество, подлоги и другие должностные преступления. Все это тяжело отражалось на советском государственном аппарате, вызывало справедливое недовольство рабочих.
Советское правительство, рассмотрев данные ВЧК. приняло 21 октября решение: изъять из общей подсудности дела по крупной спекуляции товарами и продуктами, взятыми на учет, а также все дела о должностных преступлениях лиц. уличенных в хищениях, подлогах, неправильной выдаче нарядов, в участии в спекуляции, взятках и т. п.; передать эти дела в ведение Всероссийской Чрезвычайной комиссии[250]. Для беспощадной борьбы с указанными преступлениями при ВЧК учреждался Особый революционный трибунал, не связанный какими бы то ни было формами судопроизводства и исходивший при вынесении приговоров только из интересов революции. Один из членов трибунала назначался по согласованию с Всероссийским Советом Профессиональных Союзов.
Этим же решением Совнаркома при ВЧК учреждалась Особая междуведомственная комиссия для изучения всех источников спекуляции и связанных с ней должностных преступлений, для постоянного наблюдения и систематической борьбы с ней для объединения всех мер по борьбе со спекуляцией. В Особую междуведомственную комиссию были включены представители Наркомпрода, ВСНХ, Наркомюста, Наркомгосконтроля, Московского Совета, ВЦСПС, Чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по снабжению Красной Армии (Чусоснабарм) и ВЧК. Особмежком и Особый революционный трибунал при ВЧК сыграли важную роль в налаживании экономической жизни страны.
Первое заседание Особого революционного трибунала при ВЧК состоялось 14 ноября 1919 г.
Открывая заседание трибунала, Ф. Э. Дзержинский говорил:
«Для окончательного торжества Советской власти нужна не только победа на внешних фронтах, но и овладение всем экономическим аппаратом страны, производством, распределением и транспортом. И как раз в этой области классовая борьба проявляется особенно остро. Нам приходится прибегать не только к помощи старых аппаратов, но и всякого рода специалистов, шкурников, людей, всей душой преданных буржуазии, примазавшихся к нам, желающих во что бы то ни стало свалить Советскую власть и для этого использующих все средства: наши ошибки, слабости, голод, холод и т. д…»
Характеризуя Особый революционный трибунал как один из органов классовой борьбы, Ф. Э. Дзержинский так определил его задачи и значение: «Мы вовсе не стремимся уничтожить всех тех, кто раньше был капиталистом, наоборот, мы приглашаем их к себе на службу, но при этом говорим: «Будьте честными, не вносите в наши ряды развала, и вы будете уравнены со всеми трудящимися». Но горе тем, которые желают возвратить прошлое, мы их будем уничтожать беспощадно, как своих классовых врагов.
Этот суд будет гласным, ибо мы хотим, по-первых, чтобы рабочий класс знал не только внешнего своего врага, но и внутреннего, искусно до сих пор скрывающегося, и, во-вторых, чтобы буржуазия знала, что мы будем с ней беспощадны»[251].
Особый революционный трибунал при ВЧК просуществовал до июля 1920 г. и показал непреклонность Советской власти в борьбе с расхитителями социалистической собственности и спекулянтами. За это время количество крупных спекулятивных сделок значительно уменьшилось, что позволило передать дела по спекуляции в компетенцию Верховного Революционного Трибунала. "
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248 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 76. оп. 4. д. 4566 (без нумерации).
249 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 76. оп. 44. д. 4556.
250 См. «Известия ВЦИК» № 237. 23 октября 1919 г.
251 «Известия ВЦИК» № 257, 16 ноября 1919 г.
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Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (1917—1922 гг.). Софинов Павел Георгиевич.
Госполитиздат. 1960.
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Памятник Железному Феликсу несомненно вернется на Лубянку.