Все твердят о глобализме, а на самом деле на Западе, особенно среди молодежи, усиливаются симпатии к социализму. Об этом сообщает британская газета Guardian в статье под характерным заголовком «Ешьте богатых! Почему миллениалы и поколение Z отвернулись от капитализма». В ней ее автор Оуэн Джонс пытается ответить на вопрос, почему сегодня почти восемь из 10 молодых британцев обвиняют капитализм в жилищном кризисе, а две трети хотят жить при социалистической экономической системе.

«Молодые люди голодны, и в меню есть богатые, – пишет Guardian. – Этот деликатес впервые появился в XVIII веке, когда философ Жан-Жак Руссо якобы заявил: “Когда людям больше нечего будет есть, они будут есть богатых!” Но сегодня эта фраза звучит в Твиттере и других социальных сетях. В TikTok вирусные ролики показывают молодых людей со свежими лицами, угрожающе поднимающими вилки на любого, у кого есть машины, у которых есть кнопки запуска, или холодильники, у которых есть диспенсеры для воды и льда».





Статистика подтверждает

Такие невероятные еще вчера выводы подтверждают статистические данные. Согласно отчету, опубликованному в июле правым аналитическим центром Института экономики (IEA), молодые британцы сделали решительный поворот влево. Почти 80% обвиняют капитализм в жилищном кризисе, в то время как 75% считают, что чрезвычайная ситуация с изменением климата является «специфической проблемой капитализма», а 72% выступают за широкую национализацию. А 67%, свидетельствует IEA, хотят жить при социалистической экономической системе.

«Пролетарии всех стран соединяйтесь»? Нет, никто не призывает к революции и к тому, чтобы повторить опыт СССР. Но разочарование в капиталистической системе на Западе – налицо. И главная причина – ухудшение условий жизни и потеря надежды на то, что они улучшатся.

«За два десятилетия шансы молодого человека со средним доходом владеть домом уменьшились более чем вдвое, – пишет Guardian. – Этих молодых людей называют “рентой поколений”: около половины людей моложе 35 лет в Англии снимают жилье в частном секторе, что часто определяется вымогательством арендной платы и ненадежностью. Арендная плата в Англии составляет почти половину получаемой арендатором зарплаты, а в Лондоне удивительные 74,8%, что на треть больше с начала века».

Согласно опросу 2019 года, проведенному благотворительной организацией Barnardo’s, две трети людей в возрасте до 25 лет считают, что их поколение будет жить хуже, чем их родители. А Кейр Милберн, академик и автор книги «Поколение левых» утверждает, что «широко распространенные левые симпатии среди молодежи – это современное явление, порожденное экономическими условиями, и этот пессимизм является новым».





Под сомнение ставится вся система

Глубокий экзистенциальный вопрос заставил многих молодых людей поставить под сомнение всю экономическую систему, отмечает Guardian. «На днях я увидел сообщение в Instagram, в котором спрашивалось, предпочитаете ли вы путешествовать на сто лет назад или вперед во времени, и во всех комментариях читалось: “Будем ли мы вообще через сто лет?”–Харун Факир, 22-летний выпускник. Эти комментарии суммируют взгляды людей моего возраста и наше отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся в капиталистической системе».

Эмили Харрис, 20-летняя студентка из Лондона, говорит, что ее больше всего беспокоит то, что «планеты даже не будет: у нас есть Джефф Безос, который запускает себя в космос, в то время как в Лас-Вегасе заканчивается вода, а половина мира горит. Если бы эти миллиардеры перестали зарабатывать деньги, они могли бы решить все эти проблемы и все еще иметь миллиарды в банке».

«Богатые, состояние которых резко возросло во время пандемии, остаются недоеденными. Но очевидно, что молодые люди не видят рационального стимула поддерживать систему, которая, кажется, не предлагает ничего, кроме незащищенности и кризиса», – делает вывод автор статьи в Guardian.

Причем сомнения насчет капитализма высказывают сегодня на Западе не только в Англии и не только молодежь. Вопрос, что делать с капитализмом, чтобы он не рухнул, ставят уже сами капиталисты. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила недавно в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, что мировая экономика стоит на пороге новой Великой депрессии, в том числе из-за катастрофического социального неравенства. Она даже сослалась на свежее исследование МВФ, где сказано, что сегодняшняя ситуация «похожа на “бурные 1920-е годы”, которые в конечном итоге привели к краху финансового рынка в 1929 году».

Помимо исследования МВФ, к «спасению капитализма» капиталистов мотивирует и свежее исследование Edelman Trust Barometer, проведенное в 28 странах мира. По мнению 56% респондентов, капитализм никуда не годится. В Индии, например, 74% недовольны капитализмом. В этой стране социальное неравенство таково, что почти ежегодно там одновременно выходят на забастовки 200-250 млн человек, то есть, примерно половина всего населения Евросоюза. С сомнением относятся к прелестям капитализма и в сытой пока Европе. В Великобритании он не нравится 53%, В Германии – 55%, в Нидерландах – 59%, в Италии – 61%, а во Франции – 69%.

Такие сомнения в капитализме усиливаются на фоне успехов коммунистического Китая. Где капитализм существует в оригинальных рамках коммунистической системы и под контролем компартии. Страна сейчас развивается самыми бурными темпами и уверенно становится крупнейшей экономикой мира.

Выступая на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы, и президент РФ Владимир Путин заявил, что «дикий капитализм» неприемлем. Он может привести к разрушению, как бизнеса, так и общества: «Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно. В конечном счете, это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это аутодафе, значит выстрелить себе в ногу либо в голову», – указал президент.

Только вот в каком обществе мы живем сегодня? Разве у нас самих на дворе не капитализм? Во всяком случае, официально та система, которая сейчас утвердилась в России, как и национальная идея, которой руководствуется государство, – все это у нас до сих пор официально не сформулировано. У нас перед глазами необыкновенные успехи коммунистического Китая и явная деградация цитадели мирового капитализма – США. Но мы сами по какому пути идем?

Анализируя причины успеха «Единой России» на только что состоявшихся выборах, комментатор агентства РИА-Новости пишет: «За последние годы социальный поворот государственной политики России стал настолько внушительным и последовательным, что его уже невозможно списывать на случайные флуктуации и разовые PR-акции. Вернее, критики именно этим и занимаются – вот только выглядят при этом все менее адекватными в глазах окружающих. Большая же часть российского общества видит и осознает, что государство, действуя в сложных условиях и вынужденное принимать жесткие решения, стремится компенсировать гражданам возникающие негативные последствия другими способами».

Итак, речь идет о «социальном повороте государственной политики». Но глобальный курс государства все же должен быть оформлен в виде ясной и понятной стратегии, Россия должна определить, наконец, свою национальную идею. Выработать свою собственную идеологию.

Должно быть ясно определено, какое же общество мы строим? Говорить лишь о стремлении улучшить благосостояние всех граждан, о «социальном государстве» мало. Все государства ставят перед собой такую цель, но идут к ней они по-разному. По одному пути идет Китай, по другому – США и Европа. А кое-кто строит халифат. У России какой путь? Ответим мы на этот вопрос или будем повторять слова Тютчева:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить.

Однако во времена Тютчева путь России был четко и ясно определен. Это была православная монархия со своей концепцией, выраженной в лозунге: «Православие, самодержавие, народность». Увы, это тогда не спасло страну от краха.На гербе СССР было начертано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но и это не помогло. «Пролетарии» Германии и всей Европы напали на нашу страну. А сегодня на российских знаменах вообще нет никакого лозунга. Так, может, пора все же определиться. Или оглянуться на опыт того же успешно сочетающего в себе разные системы Китая?





