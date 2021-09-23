Российский рубль впервые с 2016 года вошел в двадцатку наиболее востребованных мировых валют. И хотя национальная валюта России замыкает рейтинг, составленный системой межбанковских переводов SWIF, включение в него наших денег говорит о том, что число рублевых сделок увеличивается.

Само по себе приближение российского рубля к самым востребованным средствам международных расчетов на фоне санкций можно считать знаковым событием. Из года в год британский журнал The Economist называет российскую валюту самой недооцененной в мире. По версии этого авторитетного издания, доллар должен стоить раза в три дешевле, то есть около 24 рублей, если наш ВВП считать по паритету покупательной способности (ППС).

Российская экономика, вычисляемая по ППС, взлетает в рейтинге МВФ с 11-го места на шестое, оставляя позади Великобританию, Францию, Канаду и Италию, а уровень жизни россиян по «паритетному курсу» повышается почти втрое, если его измерять по стоимости популярного бутерброда – бигмака.

Не смейтесь: бигмак не так далек от потребительской корзины, потому что при его изготовлении используют основные продукты питания – хлеб, сыр, мясо, яйца, овощное ассорти, растительные масла, без которых не обходится ни одна семья. Средняя цена такого бутерброда в США в три, а то и в четыре раза выше, чем в России. И хотя многие экономисты относятся к таким сравнениям критично, рассчитанный Росстатом ППС по методике Организации экономического сотрудничества и развития почти уравновешивает цену бигмака, а с ним и доллара примерно в тех же пропорциях, которые рассчитал The Economist.

Если бы сегодня рублю придали стабильность, то он, наверняка, вырвался бы вперед и обогнал многие из мировых валют. А пока его держат на задворках международной финансовой системы, ссылаясь на то, что курс у него уж слишком колеблющийся, плавающий, и оттого в российской валюте сложно заключать долгосрочные контракты. Статистика Центробанка показывает, что расчеты в рублях чаще всего производят импортеры. Покупать наши товары (электроэнергию, металл, нефть, газ) хотят исключительно за иностранную валюту. Зато российский рубль доминирует в торговле с ЕАЭС (около70%) и СНГ (более 60%). На таком высоком уровне доля рубля в расчетах стран нашего ближнего зарубежья держится достаточно долго. За счет торговли с ними и растет доля российской валюты в международных сделках.

Российские рубли почти всегда используются для сделок с контрагентами из-за скидки в цене или по принципу взаимности.

Но общий объем торговых операций в американской валюте, занимающей первое место в рейтинге SWIF, более чем в 200 раз выше, чем в рублях. Так что говорить о серьезном укреплении позиций российских денег в международной финансовой системе пока рано. Однако и недооценивать постепенно возрастающую роль российского рубля тоже не стоит.

Финансовые аналитики все чаще отмечают усиление устойчивости российского долгового и фондового рынка, как, собственно, и курса рубля, и всей финансовой системы нашей страны, которую не смогли подорвать западными санкциями. Есть надежда, что рубль продолжит восхождение к вершинам наиболее востребованных мировых валют.

Как бы ни поддерживали свою валюту Соединенные Штаты, многие государства от нее потихоньку отказываются, и ее доля в общем объеме международных платежей заметно уменьшается. Можно сказать, что и у нас отход от доллара, о необходимости которого не один год твердят политики и сами чиновники, уже начался. Первую своего рода дедолларизацию Россия пережила в 2005 году, когда начал действовать запрет на ценники в «условных единицах». Но заволновались либералы, и дальше этого дело не пошло.

Реальное снижение зависимости от доллара в международных расчетах началось восемь лет назад, когда слово «дедолларизация» снова вошло в обиход после введения санкций против России со стороны США и других стран. За восемь лет доля доллара в российском экспорте снизилась почти в два раза. При сохранении таких же темпов совсем скоро Россия вообще может уйти от использования доллара при продаже своих товаров на другие рынки. Однако в ближайшее время полный отказ от расчетов во внешней торговле в американской валюте мало вероятен. И вовсе не потому, что этому противятся либералы от экономики, а в силу объективных причин. Сегодня доллар США достаточно силен, и не собирается уступать евро место основной мировой валюты. Его охотно принимают для расчетов с любыми контрагентами.

Вашингтон не может повлиять на нас как торговый партнер (мы сегодня стремимся уйти от торговой зависимости с недружественными государствами), но норовит ударить по России через Евросоюз, вынуждая страны Европы ухудшать экономические связи с Москвой.

Но разрыв экономических отношений с западными странами для нас мало вероятен, и поэтому мы все чаще продаем свои товары за рубеж не за доллары, а за европейскую валюту. «Роснефть» уже перешла в расчетах с Китаем на три четверти в евро, хотя нефть по-прежнему торгуется в долларах. По оценке доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаева, с 2013 года доля доллара снизилась в торговле России с ЕС почти вдвое, со странами БРИКС – в четыре раза, с Индией – в три раза. Наши госкорпорации, накопившие для международных расчетов 30 млрд долларов, как свидетельствуют данные Центробанка, начали активно избавляться от «зеленых». Союзником в деле снижения доли расчетов в долларах для нас теперь является и Турция, 30% импорта из нее мы оплачиваем рублями.

Еще два года назад Россия была одним из самых крупных держателей американских облигаций. Тогда в госдолг США было инвестировано $100 млрд. Однако затем наша страна взяла курс на снижение объема таких инвестиций, сократив их до нескольких миллиардов. Оставшиеся деньги были инвестированы в золото. В будущем Россия продолжит вкладывать средства в этот драгоценный металл, и хранить сбережения теперь мы будем у себя, а не в Штатах.

Процесс дедолларизации захватывает и другие страны, где американскую валюту стремятся заменить преимущественно золотом. Это и вызывает беспокойство в Соединенных Штатах.

На негативном фоне в течение 2020 года доля вкладов в американские облигации, акции и иные платежные средства сократилась до рекордных 61,3%. Американским политикам привиделось, что Россия и Китай объединились и строят свою финансовую альтернативу их доллару. Конгрессменов насторожило, что Россия сбрасывает государственные казначейские обязательства США, но сохраняет тесные связи с Банком международных расчетов и МВФ. Европа тоже разрывает связи с долларом, склоняется к более тесным торговым связям и с Россией, и с Китаем, стараясь обойти санкции США. В итоге может случиться так, что США останутся со своим долларом, как с фиговым листком, а мировая глобальная финансовая система заработает на других валютах.

Американцы прекрасно понимают, что без всемогущего доллара в нынешнем качестве США никому не нужны и их гегемония исчезнет.

И вот уже в американском конгрессе призывают к налаживанию тесного сотрудничества с Россией, чтобы помешать нашей стране, объединившись с Китаем, переориентироваться на другие платежные инструменты.

С каждым годом угрозу доминирующему положению доллара всерьез рассматривают все больше американских экономистов. Профессор Йельского университета Стивен Роуч не побоялся заявить, что эра господства доллара как основной мировой резервной валюты медленно подходит к концу. Причинами обвала американской валюты, по мнению уважаемого профессора, станут сокращение сбережений населения, рост государственного долга США и усиление Китая.

Ветеран фондового рынка США Чарльз Байдермен видит главную опасность в том, что в настоящий момент на рынке США при безработице стремительно растет пузырь потребления. Известный американский финансовый эксперт Питер Шифф утверждает, что «трубопровод инфляции» полностью загружен и готов затопить экономику». Непростой ситуацией обеспокоены и в американском правительстве. В своем письме Конгрессу министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны. Предчувствие, что доллар может перестать восприниматься как безопасное убежище мировым деньгам, усиливается, и это может ослабить роль Америки как мирового экономического лидера и финансового центра.

Отказываясь от доллара, мы все равно попадаем в зависимость от иностранной валюты. Евро на сегодня выступает лучшей альтернативой в торговых сделках. Наш рубль на эту роль пока претендовать не может.

Однако не только наши, но и западные экономисты в своих прогнозах все чаще склоняются к тому, что укрепление рубля может продолжиться. Поддержку нашей нацвалюте оказывают ожидания повышения ключевой ставки, весьма комфортные для курса рубля цены на нефть (более $74 за баррель и выше).

Чтобы наш рубль в международном финансовом пространстве не шатало из стороны в сторону, экономика должна динамично развиваться: заданных ей темпов роста недостаточно для увеличения доли нашей валюты в мировой финансовой структуре. Как только передовые высокотехнологичные отечественные проекты выйдут на финишную прямую, заработают крупные перерабатывающие производства, отношение к нашей валюте во всем мире резко изменится.

Но прежде свое отношение к рублю должны изменить сами граждане. Пора перестать называть рубль деревянным, возвышать доллар до небес. Пришло другое время, когда лучше доверять своей национальной валюте. Так было в царской России и СССР, когда рубль ценился выше доллара. С возвышения своей национальной валюты началось возрождение Америки и Европы после Великой депрессии тридцатых.





