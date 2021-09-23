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Радио Sputnik 23.09.2021

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Это подкаст “Слышали новости”. Его ведущие Мария Меркулова и Олег Обухов. Олег, здравствуй.

Здравствуй, Маша.

И с нами на связи сейчас публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, мы вас приветствуем.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, мы конечно же не можем об этом не сказать – самовыдвиженец, который победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы. Поздравляем. Кроме того наша сегодняшняя первая история, первая новость о которой хотелось сегодня поговорить связана непосредственно с выборами, которые прошли, но ещё не до конца, они всё ещё с нами и некоторые разбирательства тоже продолжаются. Например, вот на семи участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменены итоги голосования. А в Москве продолжают разбираться с электронным голосованием. И собираются проводить аудит результатов. Но обновлённая Госдума, как сообщают некоторые источники, может собраться в первый раз уже пятого или седьмого октября. Анатолий Александрович, прежде всего, что скажите о результатах этих выборов? Были ли для вас какие-то сюрпризы, например то, что прошло пять партий в этот раз, а такого не было по-моему двадцать один год?

Да, это было несколько неожиданно. Ещё для меня оказался неожиданным высокий результат “Яблока”. Я полагал, что этот “зомби” уже давно зарыт, но вот поди, что оказывается кто-то в него ещё верит. Что касается электронного голосования, то я сам сперва подивился тому почему так долго не публикуют его результаты. Ну, а потом вспомнил то, что сам когда-то писал про блокчейн технологию применительно к криптовалюте. Когда каждая операция требует перешифровки всей цепочке ранее проведенных операций, это в конечном счёте приводит к совершенно непомерным вычислительным усилиям. И сейчас, насколько я знаю, на одну операцию взаиморасчётов в биткоинах тратиться одной электроэнергии примерно на шестнадцать долларов. И правда пока голосов поданных на выборах через дистанционное голосование меньше, чем уже вычисленных биткоинов, но всё равно перерасчёт всей цепочки, чтобы добраться до каждого голоса заняли непомерно много времени, думаю…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-sputnik-23-09-2021/
Метки: видео блог
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