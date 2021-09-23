Это подкаст “Слышали новости”. Его ведущие Мария Меркулова и Олег Обухов. Олег, здравствуй.

Здравствуй, Маша.

И с нами на связи сейчас публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, мы вас приветствуем.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, мы конечно же не можем об этом не сказать – самовыдвиженец, который победил на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы. Поздравляем. Кроме того наша сегодняшняя первая история, первая новость о которой хотелось сегодня поговорить связана непосредственно с выборами, которые прошли, но ещё не до конца, они всё ещё с нами и некоторые разбирательства тоже продолжаются. Например, вот на семи участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменены итоги голосования. А в Москве продолжают разбираться с электронным голосованием. И собираются проводить аудит результатов. Но обновлённая Госдума, как сообщают некоторые источники, может собраться в первый раз уже пятого или седьмого октября. Анатолий Александрович, прежде всего, что скажите о результатах этих выборов? Были ли для вас какие-то сюрпризы, например то, что прошло пять партий в этот раз, а такого не было по-моему двадцать один год?