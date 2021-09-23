«Возможно полномасштабное наступление России на Украину!» – заявил Владимир Зеленский, узнав о подробностях плановых международных учений «Запад-2021», которые совместно провели Россия и Белоруссия. Учения действительно могли напугать президента-комика, ведь в них принимали участие более 200 тысяч солдат, 80военных самолетов, 290 танков, 240 орудий и 15 военных кораблей.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил: «Отрабатываемый сценарий создает серьезные риски (для Украины). Мы понимаем, что, если Россия так или иначе поглотит Белоруссию, у нас появится 1000 километров дополнительной опасности для нашего суверенитета и территориальной целостности». А экс-министр Павел Климкин подчеркнул, что Россия стремится почти полностью окружить Украину своими войсками, и призвал власти обратиться за помощью к НАТО.

Украинскому лидеру вторят заголовки медиаресурсов этой бывшей советской республики: «Мы ожидаем вторжения!», «Российские учения – это угроза Литве, Латвии, Польше и Украине!», «Учения – разведка перед наступлением на Украину!», «Это подготовка войны против НАТО!».

Один из самых оголтелых «ястребов», бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявил, что учения «Запад-2021» – это «тонкая грань между окончанием учений и началом войны». И что Россия приготовилась нападать на Украину на Мариупольском, Горловском, Луганском и Крымском направлениях.

Более того,кроме Украины, к панике присоединились страны и Восточной, и Западной Европы.

В заголовках западной прессы учения называют «Рычанием медведя» (Daily Mail, Великобритания) и подчеркивают, что «Россия бряцает оружием в непосредственной близости от границ» (Jyllands-Posten, Дания). А Литва всерьез рассматривает учения, как демонстрацию готовности к конфликту против стран Балтии на западном направлении.



Посмотрим, действительно ли все так страшно для стран, которые граничат с Белоруссией и Россией на Западе? Учения «Запад-2021» проводятся каждые два года, и являются плановыми. Их задача – поддерживать боеготовность армий России и Белоруссии. Почему же в западных странах подняли такой вой в связи с ними?



С Украиной все понятно – в этом квазигосударстве с момента переворота в 2014 году активно разжигается антирусская истерия. Украина борется с русской идентичностью своих граждан путем массированной пропаганды, запретов русского языка и репрессий по отношению к инакомыслящим. Украинские вожди боятся, что Россия вступится за своих соотечественников. И хотя министр иностранных дел РФ Лавров подчеркивал, что Россия не собирается делать этого силовыми методами, но Лавров – это лишь министр иностранных дел. А решение о силовой защите принимает президент и министр обороны. Президент же России Владимир Путин регулярно заявляет о том, что Россия не оставит русских без своей помощи.



И, глядя на учения «Запад-2021», можно убедиться, что армии России вполне по силам защитить всех, кто нуждается в ее защите. Вооруженные силы однозначно вышли из постсоветского кризиса. Русские сегодня умеют воевать по-суворовски – не числом, а умением. Опыт локальных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, использован в полной мере.



Благодаря учениям все увидели, что передовые образцы российской военной техники, разработанные нашим военно-промышленным комплексом – это уже не просто выставочные экземпляры, это вооружение, которым сегодня располагает Россия, и которое она готова использовать.



Армия России – это современная армия и армия будущего. Она вовсю применяет боевых роботов –многофункциональные комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и боевые роботы «Нерехта», вооруженные пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГ-30М. Россия готова бороться с беспилотными летательными аппаратами, которые активно стали применять страны НАТО – на учениях отрабатывалась работа смешанных мобильных групп ПВО по борьбе с беспилотниками. Более того, Россия создает сеть своих собственных беспилотных роботизированных аппаратов, которые будут объединены в многоуровневую нейросеть и взаимодействовать между собой. Русские боевые роботы будут не только вести борьбу с техникой и живой силой противника сами по себе. Они будут взаимодействовать между собой на всей территории ведения боевых действий – на суше, в воздухе, на море и в космосе – обмениваться информацией и передавать целеуказания всем средствам огневого поражения.



По уровню технологий российская армия не уступает никому из своих соседей. Это и вызывает у них страх, переходящий в истерику. Все мы были свидетелями недавних учений блока НАТО вблизи наших границ – «Репид Трайдент» и «Си Бриз», «Козак Мэйс» и «Вориер Вотчер», «Риверайн-2021», «Три меча» и «Сильвер Сэйбер». Все эти учения показали, что блок НАТО уже не в силах нанести России и её союзнице Белоруссии военное поражение. Да, западники могут подталкивать к войне украинцев, пытаться совершать диверсии в Крыму и Донбассе, вредить по мелочам. Но все понимают, что в открытом бою НАТО Россию не победит. Оттого и злятся…



Ещё больше наших врагов беспокоит сближение России и Белоруссии. Год назад Запад пытался совершить государственный переворот в этой республике, по образцу украинского Майдана. Но технология цветных революций дала сбой.



Белорусское руководство поняло, что «многовекторностью» не купишь симпатий Запада. И что единственный способ не дать своё государство на разграбление западным пиратам – это сближение с Россией. В первую очередь, в сфере безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко так и заявил: «Мы вместе должны учиться, потому что воевать тоже придется вместе».



И теперь армии России и Белоруссии укрепляют единство и совершенствуют свое взаимодействие. Западные и украинские военные даже заявляют о фактическом создании единой российско-белорусской армии. А это то, чего они боятся, как огня.



Учения «Запад-2021» достигли своей цели. Ведь задачей их была не только демонстрация современных образцов техники и усовершенствованной тактики ведения боя. В наших условиях военные учения – это лучший способ сохранить мир. Глядя на возможности российской армии, любой враг легко представит, что сделает эта армия с его бойцами в случае необходимости. И много раз подумает, прежде чем нападать на наше Отечество. Не зря русский генерал Андрей Картаполов, заместитель министра обороны России и участник боев в Сирии, сказал, что в ходе учений «Запад-2021» Россия еще раз показала всем, чего не нужно делать: «не нужно беспокоить русского медведя».





