Итоги выборов 2021

Добрый день, уважаемые зрители в эфире Информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова и с нами на связи наш гость – публицист, политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Ну и в самом начале нашего эфира позвольте от себя лично и от всей редакции Информационного агентства “Аврора” поздравить вас с победой на выборах в Государственную Думу!

Спасибо.

Это честная, заслуженная победа!

Ну, насколько я знаю, далеко не все считают, что честная и заслуженная. Например, многие товарищи оппозиционеры считают, что раз я обошёл главного соперника – коммуниста, по результатам цифрового голосования то значит цифровое голосование подделали. Ибо как же могут люди голосовать не в пользу коммуниста.

Но нужно уметь достойно проигрывать. Этого мы вашим оппонентам и желаем. Оглашены предварительные итоги выборов. Как в целом вы оцениваете избирательную компанию? Что вам показалось наиболее значимым и интересным? У нас в парламенте новая партия “Новые люди”.

Ну, люди то не совсем новые. Поскольку та же Сардана Авксентьева очень хорошо известна ещё по работе в качестве мэра Якутска. Тем не менее похоже, что эти люди надеются представлять какие-то более-менее новые концепции. Посмотрим как у них получится. А что касается компании в целом. Более всего меня позабавило, что уже на второй день компании практически прекратился поток фэйков о якобы имеющих место подтасовках. И понятно почему этот поток прекратился. Потому что в первый же день стало ясно, что уже отработана хорошая технология отлова и разоблачения фэйков. И они по сути компрометировали только своих авторов, а не процесс выборов. Надеюсь и дальше будет примерно так же. Надеюсь и дальше фэйкомёты будут попадать под прицел разоблачений практически мгновенно.

Ну, насколько я могу судить о расстановке сил, КПРФ на этих выборах показала достаточно хороший результат для них, в отличии, например, от прошлых выборов шестнадцатого года. Но не смотря на это лидер партии КПРФ Зюганов заявил о том, что он не согласен с результатами дистанционного голосования…