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«Учиться, чтобы научиться». В МДЦ «Артек» стартовала новая смена

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17 сентября в «Артеке» началась 11 смена, целью которой является формирование у школьников навыков ориентации в большом потоке информации современного мира и качеств лидера.

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2516 детей из 85 регионов страны прибыли в МДЦ «Артек» в минувшую пятницу, 17 сентября.  Школьников ждет, как и всегда, увлекательная и очень насыщенная программа: активности для ума и тела, новые встречи, знакомства, знания и, главное, возможности. Смена «Учиться, чтобы научиться» предусматривает проведение мероприятий в настолько разнообразных областях, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Среди гостей 11 смены ожидается немало именитых гостей. В лагере ожидают доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Камнева. Юных артековцев посетит и топ-менеджер компании «Спортмастер» Анна Сиднякова. Поделится своими знаниями CEO WeDao сооснователь Hack Temple в Сан-Франциско Леонид Козлов. Телеведущая, кандидат социологический наук, основатель, президент и руководитель АНО «Артмедиаобразование» Арина Шарапова с радостью увидится со школьниками «Артека».  Огромный список спикеров, готовых поделиться своими знаниями, передать личный опыт на мастер-классах,  подготовил «Артек» для своих подопечных.

В единый день голосования школьники со всей серьезностью подискутировали на тему «Сегодня школьник – завтра избиратель». А с 20 сентября в рамках артековского общества «Знание» стартуют экскурсии, игры, турниры, квесты и море других активностей. В рамках общества будут действовать креативные площадки партнеров «Умная неделя» на различные темы: «ЗОЖ», «Образование будущего», «Предпринимательство», «Служи Отечеству», «Спорт нового поколения Z» и многие другие.

Артековцы поучаствуют и в праздничных мероприятиях. 24 сентября в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым ребята познакомятся с государственными символами, историей и традициями республики. 29 сентября, в День памяти, посвященный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса, школьники возложат цветы к мемориалам на территории МДЦ «Артек».

Активное веселье запланировано на 25 и 27 сентября. Всемирный день бега отметят кроссом, а в День туризма пройдут соревнования «Тропа испытаний». В октябре ребят ожидает День Музыки, который подарит замечательную возможность послушать выступление камерного оркестра с участием лучших студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. А в День учителя всех ждет участие во флешмобе.

Такая яркая насыщенная программа требует качественного отдыха и правильного питания, которое восполнит детские энергетические потери. С этой задачей без труда справляются профессиональные повара комбинатов питания. В «Артеке» комплексное пятиразовое питание, которое превышает рекомендуемые нормы на 20%, полностью покрывает энергопотери физической и эмоциональной активности артековцев.  Увеличение нормы происходит без нарушения баланса питательных веществ за счет свежих овощей и фруктов в рационе. В меню блюда, рекомендованные надзорными органами: мясо, рыба, молочные продукты. И, конечно же, десерт. На станциях анимации можно полакомиться венскими вафлями с джемом, полезным зефиром и не только.

Метки: Артек
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7967 5751
    чужой 42 мин. назад

      Навыки ориентации это правильное формирование. Я вот тоже смотрел по интернету какое мясо собаке лучше. Оказалось что курица вся в антибиотиках, а свинина в шлаках. Остается давать собаке крольчатину, индейку, говядину, баранину. Может и мне свинину нельзя. Что я хуже собаки ?

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