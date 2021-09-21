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Пособия и выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически

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Пособия и выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года россияне будут получать выплаты и пособия автоматически.

«За счёт средств фондов по-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде, что гораздо удобнее и проще. Не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свои силы на сбор справок, документов и ожидания в очередях», — сказал он на заседании правительства.

Кроме того, по инициативе президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил в ходе Послания Федеральному Собранию, «мамам и папам по-новому оплачивается больничный по уходу за ребёнком до восьми лет – в размере 100% от среднего заработка», добавил Мишустин. По его словам, необходимые для этого средства уже заложены, «так же как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях».

На заседании премьер подчеркнул, что главная задача Кабмина – «это адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких родителей».

«Большие ресурсы направим и на развитие здравоохранения, на борьбу с опасными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологией), а также на решение важнейшей задачи – модернизацию первичного звена здравоохранения. Особое внимание будет уделено жителям сельских поселений и малых городов. Для них медицинская помощь должна стать более доступной, поэтому в бюджете предусмотрено финансирование на приобретение мобильных комплексов и новых автомобилей скорой помощи», – отметил он.

Кроме того, по поручению Путина на ближайшие годы запланирована большая работа для повышения доступности и качества образования. «Мы сейчас можем серьёзно улучшить ситуацию в этой сфере, чтобы наши дети и внуки получили бóльшие возможности и новые знания и после окончания обучения были бы востребованы на современном и высококонкурентном рынке труда», – заключил Мишустин.

По материалам сайта Кабмина РФ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/posobija_i_vyplaty_s_2022_goda_budut_nachislatsa_avtomaticheski_781.htm
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