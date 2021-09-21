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Как воспитать человека…

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Дискуссионный клуб
Ведущие – Елена Андреева и Елена Ромская
Участники – Алексей Орлов и Дубровская Елена Владимировна

Эта дискуссия является продолжением нашей программы «Образование будущего – задача настоящего». За поиском лучшего детского сада, элитной школы, лучших преподавателей, родители часто забывают о том, что в первую очередь важно заложить в ребёнка нравственные качества, научить ребёнка чувствовать этот мир, отличать добро и зло, правду и кривду… научить быть Человеком.

О взаимодействии детей и родителей, о воспитании дома и в школе, о раскрытии лучших человеческих качеств в детях, поговорим в Дискуссионном клубе на Народном Славянском Радио.

Присоединяйтесь!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZzFkIiZpKOc
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