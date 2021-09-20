Выборы 2021. 70% подсчета
Результаты выборов после подсчета 70% голосов.
Все примерно так как и ожидалось.
Не далее как неделю назад ванговал.
1. На мой взгляд в Думу пройдут все те же 4 партии – ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР (есть конечно риск, что могут и не пройти, но думаю пройдут). Все прочие, включая те партии, которые наплодила админка утонут где-то в районе 1-3%. Система находится в рамках инерционного сценария и в рамках "управляемой демократии" явно никаких радикальных изменений не планирует. Реальная трансформация будет позже, когда будет решаться вопрос с транзитом власти.
2. В таком же порядке и расположатся по набранным процентам и мандатам. В порядке вангования – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. КПРФ я думаю наберет больше чем в прошлый раз, за счет протестного голосования. ЕР несколько меньше (ковид должен догнать), но выедет как обычно за счет одномандатников. ЛДПР традиционное 3-е место.
Одна типа "интрига" (нет) – провалятся ли "Новые люди" за 5% или в Думе в виде исключения будет не 4, а 5 партий, где "Новые люди" будут отыгрывать роль "Правого дела", которое не смогли создать в 2011-м году в виде системных либералов (что косвенно повлияло на тогдашнее низвержение Суркова. Кириенко с схожей задачей справился явно лучше).
А так, плюс минус тоже самое. У ЕР чуть меньше, у КПРФ чуть больше (а в целом так вообще лучший результат с 2000-го года), а расклад примерно тот же самый сохранится с конституционным большинством у ЕР. Формально цифры другие, часть депуатов другие, а если смотреть на Думу как на механизм, то принципиально ничего не изменилось. В общем, инерционный сценарий торжествует.
Даже не интересно.Интересно другое,каких еще ограничений и поборов в виде “законов” напечатает этот принтер.
При конституционном большинстве – любых. Пример – переставшая быть страной и государством территория Украины.
“Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, еще восемь человек погибли, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В результате преступления восемь человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России….
п.с. что с молодежью не так
1. Уже третий массовый случай. 2. В 3-х случаях выбраны УЗ и время исполнения. 3. Везде – молодые люди 4. Везде одиночки. 5. Почти везде выбран дробовик с картечью для быстрой массовости жертв. 6. Примерно одинаковая модель поведения, антураж и инфа в соцсетях 5. По расследованию по случаям – тишина в СМИ. 7. О принятых мерах по упреждению таких ситуаций – тишина. Разброс по географии и по национальностям “исполнителей” выглядит , как попытка маскировки. Как вариант – создана система, кем то, по программированию подобных действий. Население не пугают в отношении паники по детям. Хочется мне ошибиться..
и эти чуркестанские мальчики они легкообижаемые (случай в армии недавний)-с ними нужен особый подход,этот же Бекмансуров хотел в свою школу сначала идти ,а потом передумал.Какой-нибудь псих ,начитавшийся спецлитературы или видео об америке -там постоянно прибегают психи в школы.Да ,возможно психичское воздействие через сети,родители не могли не замечать настроений.
О том , кто и как это сделал, спецслужбы , забравшись к нему в голову , нам не скажут.
он сам написал в сетях, что ему нравится причинять боль-психопат ,осень.Настораживает ,что совпало с выборами ,но после уже вроде, нет смысла .. как уберечь людей и детей (8чьих-то деток)от таких психов-не разрешать оружие,ибо невропатологи дают разрешение и за три рубля .А сейчас ему психиатричка на года три и всё ,он жив и пойдет дальше (18+3г),а невинные полегли .Что то не так в консерватории,усилить охрану школ и садов -это плодить бесдельников и траты денег .Он ведь тест У невропотолога этот Тимур сдал с помошью интернета ,а часть ему помогла предыдущая сдававшая.Четче контроль комиссий ,ибо наркота,сети ,учителя всяких сект -развелось всего немеряно.Тьма детей погибает ,особенно в этих мрачных городах,недавно жуткие случаи отсидевших с 10 летними учкениками.Это проблема давняя и требует внимания и др.подхода.
А подход давно известен – наличие идеологии. Которая запрещена Конституцией РФ. Паразиты – оккупанты , это сделав,- прекрасно понимали , что к чему. Например ,в детстве и юношестве у меня не приходило мысли расстрелять школу или вуз.И сейчас нет.)
А может вот это поможет:
“Откатили по полной: отменив приватизацию 1990-х, Китай вернул себе $25 трлн
colmanovskiycolmanovskiy
Вчера 17:59 12 1568
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, “проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества”.
Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо, который в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского металлургического завода. Первоначально за частное владение народным имуществом и средствами производства его приговорили к расстрелу, однако, как и в случае с остальными “контрприватизационными”, делами ему позволили “искупить вину перед обществом тяжёлым пожизненным трудом на благо народа”.
“Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших процессов в современной истории Китая”, – объявил судья. – “Согласно действующему законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет назад допустили продажу части народного имущества, однако теперь все они, наряду с покупателями, а вернее – паразитами на теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены.
В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней (около 19 трлн.дол). Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней (около 7 трлн.дол), выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, “китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически – воровстве социалистической собственности”.
В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих.(частные мастерские, фабрики и фермы, как ЭКСПЛУАТАЦИЮ обходят?!)
Кому поможет ? В Китае есть весь набор по удержанию отары : цель , идея , идеология и носитель – компартия , которая удерживает это всё в руках. По периметру паразиты кричат про авторитарный стиль. Кричат , кричат..
Остается только сожалеть, что у нас в России партия коммунистов скурвилась и потеряла власть, Китайцы оказались умнее и сохранили у власти КПК, и смогли направить процесс приватизации на благо народа. Результат налицо!
Идеологии -это диктатура ,любая партия прорвавшись к власти устанавливает свою диктатуру.Идеологическая -это страшно .Нет партий ,которые прошли во власть сегодня ,которые не хотят властвовать лично ,прикрываясь любыми лозунгами.И неизвестно ,как они себя поведут эти жаждущие.Нет народных партий ,а всякие зеленые ,пенсионеры они не наберут голосов ,интересно ,а почему ругающие выборы и власть не отдали голоса партии пенсионеров -могли же.
п.с. нужна воля власти спасти людей и детей,просто воля:
“Школьникам в КНР ограничили время пользования приложением Douyin — китайским аналогом TikTok. Об этом сообщили в The Verge, cо ссылкой на Byte Dance — компанию-разработчика TikTok. Приложением смогут пользоваться только дети до 14 лет с проверенных аккаунтов и в промежутке между 6 часами утра и 10 часами вечера, а также не более 40 минут в день..”
п.с.и они же авторы этого жуткого тик тока ,все помешались на нем -все кто дотягиваются до кнопки -режиссеры своих подвигов и творят их в силу воспитания