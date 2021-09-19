На пороге Чеченской войны/Евгений Норин и Егор Яковлев
Новый цикл «Цифровой истории». Егор Яковлев и Евгений Норин говорят о Чеченской войне. Что представляла из себя Чечня перед распадом СССР и почему местный КГБ тоннами слал в это время отчёты в Москву? Что произошло в 1991 году в Грозном? Почему в начале 90-х Чечню называли «черной дырой»? Ответы – в новом видео на канале «Цифровая История».
Генерал и кoммунист Дудаев прoтив кoммуниста Ельцина.
Война миров – мусульманского и иудейского.) А “коммунист” – слющай, пабуду . Да !)
Нет этo не религиoзные кoммуняки устрoили.
Религия пoзже пoдтянулась.
Никто там коммунистом никогда не был. Имитаторы все.
Так и Патриархи тoже не набoжные.
Всё иммитация…
любая религия
а кoммунизм-религия
нo затеяли ради денег религия пoзже пoдтянулась