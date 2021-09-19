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На пороге Чеченской войны/Евгений Норин и Егор Яковлев

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Новый цикл «Цифровой истории». Егор Яковлев и Евгений Норин говорят о Чеченской войне. Что представляла из себя Чечня перед распадом СССР и почему местный КГБ тоннами слал в это время отчёты в Москву? Что произошло в 1991 году в Грозном? Почему в начале 90-х Чечню называли «черной дырой»? Ответы – в новом видео на канале «Цифровая История».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a1AJIzfVALE
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