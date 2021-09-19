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Мини-платформа с модульным оружейным блоком

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Китайская колесная платформа на базе квадроцикла 6х6 с опцией установки различных оружейных модулей.















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7071871.html
Метки: Китай, кнр, ноак, техника, технологии, фотографии
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