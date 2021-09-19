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Дождались! Россия начала строить новый научный флот

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Впервые за несколько десятилетий в России началось строительство новых многофункциональных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Хотя мы уже привыкли к тому, что отечественное судостроение каждую неделю радует нас новыми событиями, это заслуживает особого внимания. Разберём почему это важно, почему наше исследовательское судно «Янтарь», прошедшее у берегов Исландии на этой неделе переполошило западную прессу, а также расскажем об одной тихой сенсации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xh-oEdpj8kM
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