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Памятник врачам борющимся с коронавирусом

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В Москве открыли памятник врачам борющимся с эпидемией коронавируса с риском для жизни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7067225.html
Метки: врачи, Москва, памятники, Россия
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18850 15788
    марина час назад

      Вот это да!?

      • 18945 17691
        жора шаповмарина час назад

          Поясните, сударыня !

          • 18850 15788
            маринажора шапов 32 мин. назад

              Жора ,замени этого урода на смазливого котика,назовем его женичкой и он добрым голосом будет вещать про нюансы библии.Ато итак наступила холодная ,серая с дождем и +5 неделя.Попробуй временно быть теплым и не злым,у КТ настрой изменится.

          • 12585 11591
            KTмарина 52 мин. назад

              Ато!
              А в Питере собираются открыть памятник умершим от короновируса врачам.
              Следующим на подходе будет памятник Гинзбургу за изобретение вакцины.))
              Хочу заметить,что бронзовый памятник нельзя изготовить за месяц или два,кроме всего прочего на согласование места установки и разрешений уходит уйма времени,а тут прям как в сказке,раз и готово,да ещё и с почётным караулом.)))

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          • 12585 11591
            KT час назад

              https://www.youtube.com/watch?v=IMXtgTa-F20

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              1

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