Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Вот это да!?
Поясните, сударыня !
Жора ,замени этого урода на смазливого котика,назовем его женичкой и он добрым голосом будет вещать про нюансы библии.Ато итак наступила холодная ,серая с дождем и +5 неделя.Попробуй временно быть теплым и не злым,у КТ настрой изменится.
Ато!
А в Питере собираются открыть памятник умершим от короновируса врачам.
Следующим на подходе будет памятник Гинзбургу за изобретение вакцины.))
Хочу заметить,что бронзовый памятник нельзя изготовить за месяц или два,кроме всего прочего на согласование места установки и разрешений уходит уйма времени,а тут прям как в сказке,раз и готово,да ещё и с почётным караулом.)))
Есть такая штука , – если ставят памятник при жизни, знач 100% уверены, что потомкам будет нас-р-ать.
https://www.youtube.com/watch?v=IMXtgTa-F20