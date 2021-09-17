Слово о Русском Народе

Понятие «Русский народ» появилось в обиходе совсем недавно. При СССР такое не говорили, говорили «советский народ», а слово «русский» было как-то не в моде. Да и слово «Россия» употреблялось крайне редко. Украина, Белоруссия, Узбекистан, Латвия... - знал каждый школьник, а на слове «Россия» - задумывался. Итак, понятие «Русский Народ» появилось недавно, и в обиход входит с трудом. Если заглянете в текст нашей Конституции, то и там слова «Русский Народ» отсутствуют совсем. «Россия» и «Российская Федерация» есть, а Русского Народа — нет. Но это не должно нас пугать, территория от Бреста до Владивостока всё-таки населена людьми, которые называют себя русскими. Выходит, проживают они нелегально, документа-то — нет! Как тут не вспомнить утверждения некоторых патриотов, что, юридически, Русь — это колония под началом какого-то другого народа. Надо разобраться, Русский Народ — это реальность или только мираж.

Вспомним историю. Немецкая принцесса приехала в Россию не зная ни слова по-русски. И стала Великой империатрицей Екатериной Второй, которую народ называл «матушкой». Она стала русской на все сто процентов, ибо неустанно трудилась на благо Империи и Русского Народа. И никто не вспоминает, что она — немецкая принцесса.

Другой пример. Грузинский мальчик Сосо Джугашвилли , волею Неба, стал вождем народов Иосифом Сталиным, в империи СССР. Себя он называл русским грузином. На торжественном собрании в 1945-м, после Великой Победы, он провозгласил тост за Русский Народ, хотя в то время выделять отдельно Русский Народ было не принято. Кто-нибудь будет утверждать, что Сталин не представлял Русский Народ?

Остается согласиться, что не всякий русский по крови может называться русским автоматически. Пример Украины на виду. И в то же время человек не русской национальности имеет право зваться русским, если он находится под покровительством Русского Духа, ибо служит на благо Русского Народа. Всякий народ имеет свой дух, но Русский Дух всегда отличался стремлением к Справедливости, общинности, бескорыстию, доброжелательности. Многие корят русских за то, что они часто забывают о собственной выгоде, что считается признаком глупости. Но мы, русские — такие!