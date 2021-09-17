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Процесс работы северо-корейского БЖРК

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Демонстрация работы северо-корейской железнодорожной платформы для запуска баллистических ракет.



Наблюдатели отмечают, что в качестве пусковой установки используется модифицированный китайский железнодорожный вагон.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7066191.html
Метки: баллистические ракеты, Видео, железные дороги, кндр, северная корея
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7760 6388
    Женечка два часа назад

      Тоже гордятся ракетами, кругом враги и надо сплотиться. Только круглоликость фейса главного перса сильно отличается от худощавого типажа, присущему остальному народу.

      • 18937 17683
        жора шаповЖенечка час назад

          Привет ! А скажите, Жэка, чем круглолицый фейс держит своё стадо ? Рядом , у своих , другой мир. Соблазны. Правда , обычная арта добивает , но то такое .

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