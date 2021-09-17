Процесс работы северо-корейского БЖРК
Демонстрация работы северо-корейской железнодорожной платформы для запуска баллистических ракет.
Наблюдатели отмечают, что в качестве пусковой установки используется модифицированный китайский железнодорожный вагон.
Тоже гордятся ракетами, кругом враги и надо сплотиться. Только круглоликость фейса главного перса сильно отличается от худощавого типажа, присущему остальному народу.
Привет ! А скажите, Жэка, чем круглолицый фейс держит своё стадо ? Рядом , у своих , другой мир. Соблазны. Правда , обычная арта добивает , но то такое .