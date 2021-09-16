Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, посвящённом предстоящим выборам в Госдуму (они пройдут 17, 18 и 19 сентября), и призвал россиян принять в них участие. По словам главы государства, избрание нового состава Государственной Думы – «важнейшее событие в жизни нашего общества, страны».

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной, – сказал он. – Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека».

Путин также напомнил, что обновлённая Конституция наделила Думу «крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров». Он подчеркнул, что «от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое».

Президент обратил внимание на то, что современный мир – сложный и стремительно, подчас непредсказуемо меняется. «Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – сказал он.

«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – заключил Путин.

По материалам сайта Президента РФ