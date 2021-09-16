Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Дождалась немцев думала будет рай ! Рассказ об оккупации.

36 0

Дождалась немцев думала будет рай ! Рассказ об оккупации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xh4ulsMtf7s
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
Михаил Задорнов. Корень Ра
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
Рождение Тартарии
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
По новостям и событиям: Лига Справедливости
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru