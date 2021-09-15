Кредит МВФ мы не просили. Его нам дали из вежливости. МВФ решил «пустить по миру» 650 млрд долларов в качестве «прививки для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», порожденного коронавирусом. Нашей стране досталась львиная доля от суммы транша, распределенной среди постсоветских государств – около 17,5 млрд долларов. Если эти деньги поделить на всех россиян, то на каждого придется около девяти тысяч рублей, что немного меньше президентской единовременной выплаты пенсионерам.

С чего бы это МВФ так расщедрился? Ведь он никогда ничего никому даром не выдает. Любые кредиты обставляются условиями, которые обязаны неукоснительно исполнять все его заемщики. Но в данном случае речь идет вовсе не о «международных вертолетных деньгах», а о действительно безвозвратном кредите. Хитрость в том, что выделяемые МВФ субсидии – не реальные деньги, а всего лишь банковские расписки в виде SDR (специальных прав заимствования), дополнительное искусственное платежное средство, действующее в рамках самого валютного фонда.

Долговыми расписками может быть, например, погашен долг перед МВФ. Их можно обменять на одну из пяти главных мировых валют через так называемый добровольный механизм купли-продажи SDR (Voluntary Trading Arrangement, VTA), в рамках которого страны могут продавать полученные от фонда средства при условии, что их у них готовы приобрести. Но стоит только начать тратить эти деньги, к чему настоятельно призывают представители фонда, как по ним набегут проценты.

Как полагает исполнительный директор МВФ от России Алексей Можин, нам не нужны займы фонда, даже те бесплатные, которые мы только что получили в рамках глобальной эмиссии. Наша страна накопила солидные международные резервы (высоколиквидные иностранные активы в виде золота, SDR, валюты), которые на сегодня превышают 600 миллиардов долларов. По золотовалютным запасам впереди нас только три страны – Швейцария, Япония и Китай. Финансовая стабильность позволяет государству чувствовать себя уверенно.

Между тем средства фонда, свалившиеся на Россию с неба, никто тратить не собирается, их направят в государственную копилку как твердый денежный резерв на черный день.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что МВФ живет и богатеет за счет, главным образом, краткосрочных кредитов на крайне невыгодных условиях, которые зачастую не укрепляют, а наоборот разрушают экономику стран, попавшихся на удочку фонда.

Начав жить по указке кредиторов МВФ, Аргентина и Мексика полностью попали под влияние американских корпораций, что повлекло за собой массовую безработицу, разорение десятков тысяч предприятий, резкое сокращение доходов бюджета и огромный рост внешнего долга. Югославия, получив деньги от МВФ, и вовсе поплатилась распадом страны на несколько мелких государств, полностью зависимых от внешних источников финансирования.

В 1990-х годах Россия тоже могла стать жертвой МВФ, за десять лет задолжав фонду около 22 млрд долларов. С 2000 года новых займов у фонда наша страна не брала, а к 2005 году рассчиталась по всем долгам и была приглашена занять место в числе кредиторов с включением в План финансовых операций (ПФО) фонда.

Управляющим в МВФ от России первые десять лет являлся министр финансов. В 2010 году функции по финансовому взаимодействию с Международным валютным фондом переданы Центробанку. В Банке России открыты два рублевых счета МВФ № 1 и № 2, несколько счетов депо, на которых учитываются векселя Минфина и Банка России в пользу МВФ (по внесению взносов в капитал этой организации).

Почему же Центральный банк Российской Федерации продолжает тесно сотрудничать с МВФ и не скрывает этого? На сайте Центробанка есть специальный раздел, посвященный этой международной организации. Представители Банка России принимают участие в сессиях и ежегодных собраниях МВФ, взаимодействуют с его специалистами в рабочих группах и видеоконференциях.

Главный финансовый регулятор нашей страны предоставляет этой организации данные по платежному балансу, внешнему долгу, динамике валютных резервов. Начиная с 2010 года, России (как стране, имеющей глобально системно значимый финансовый сектор) МВФ совместно со Всемирным банком дает оценку состояния финансового сектора в рамках специальной программы.

Банк России, как отмечается в разделе сайта, заинтересован во внешней экспертизе «в целях повышения качества и эффективности своей денежно-кредитной политики и уровня подготовки соответствующих специалистов».

Фонд не только помог России расплатиться с долгами международным финансовым организациям, но сразу после распада СССР предоставил комплекс экспертных и консалтинговых услуг по управлению рыночной экономикой, сыграл ключевую роль в создании казначейской системы в России. Но не только этим запомнилась деятельность этой организации.

Сегодня эксперты фонда сами признают, что их советы не для всех стран одинаково эффективны. В своем докладе МВФ с сожалением констатировал, что повышение НДС не оказало того влияния на инфляцию, которое было ранее спрогнозировано, а пенсионная реформа, рекомендованная для смягчения негативных демографических тенденций на рынке труда, прижилась не везде.

По старой памяти ежегодно эксперты фонда выдают рекомендации правительству нашей страны по эффективному развитию экономики. Так, Международный валютный фонд рекомендовал правительству России не тратить средства Фонда национального благосостояния, а инвестировать в иностранные активы. Его совет приняли, но, в то же время, утвердили свое Бюджетное правило. Для повышения эффективности МВФ предлагает государству сократить влияние на экономику, то есть продолжить приватизацию, и последовательно выступает за то, чтобы государство сняло возможные ограничения и для отечественного, и иностранного бизнеса. И эту рекомендацию мы выполнили только наполовину, запретив иностранным компаниям наживаться на наших недрах (вспомним хотя бы нашумевшие соглашения о разделе продукции «Сахалин-1», «Сахалин-2»). В то же время политика Центрального банка с плавающим курсом рубля и свободным вывозом капитала МВФ вполне устраивает.

Мы по-прежнему принимаем у себя экспертов этой организации, стараясь подстроить налоговое регулирование, условия свободного вывоза капитала и других финансовых возможностей под международные стандарты. Это нужно делать, как уверяют чиновники, для того, чтобы с Россией активнее сотрудничали другие страны, а иностранные инвесторы без опаски везли сюда свои деньги.

Из года в год Совет директоров Банка России продлевает соглашения о заимствованиях на предложенных МВФ условиях. МВФ, кстати, и не скрывает, что Россия является одним из его государств-доноров, но не благополучателей.

Статус донора в этой организации определяет необходимость участия России в механизмах финансирования, закрепленных статьями соглашения МВФ.

Всякий раз, прислушиваясь к «советам постороннего», наши чиновники обычно отделывались отговоркой, что, мол, до недавнего времени мы были вынуждены следовать рекомендациям и пожеланиям международных организаций ввиду того, что в нашем законодательстве было прописано верховенство международного права над национальным законодательством. Но теперь все изменилось.

Принятый летом прошлого года пакет законов, устанавливающих на территории России приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов, позволяет нам проводить самостоятельную политику без оглядки на Запад.

Выступая в Госдуме, первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов признал, что иногда в Международном валютном фонде предоставляют сомнительные и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации. Сегодня мы никаких денег МВФ не должны, заверил он, а значит «ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять». Так, осенью прошлого года эксперты фонда предлагали снизить ключевую ставку, но главный финансовый регулятор оставил ее на прежнем уровне. В 2020 году в России наконец-то заработал механизм ограниченной эмиссии, которого так боялись либералы. За три последних месяца 2020 года Центробанк напечатал 2,64 трлн рублей. Деньги пошли на поддержку отдельных секторов экономики. Но МВФ и другие международные рейтинговые организации ничего на это не возразили, а позже вынуждены были признать, что ВВП России в период пандемии пострадал гораздо меньше, чем экономика европейских стран.

По законодательству, навязанному нам МВФ еще в девяностых, Центробанк не может напрямую финансировать расходы бюджета, то есть самостоятельно покупать облигации федерального займа (ОФЗ) у Минфина. Чтобы обойти эти ограничения, пришлось договариваться с банками, которые изначально выкупали ценные бумаги правительства, а потом закладывали их в Центральный банк. Правда, на «сделке века» банкиры получили хорошую прибыль, но чиновники сделали вид, что этого не заметили.

Сегодня нам ничто не мешает пересмотреть законы, создававшиеся с оглядкой на Запад, чтобы они работали не на крупный бизнес и международный капитал, а в интересах нашей страны. Но одного этого мало.

Если мы хотим освободиться из ловушки, в которую попала наша страна, следуя «советам постороннего», то должны быстрее переходить на расчеты в цифровых рублях, не зависящих от стоимости мировых валют, наладить финансирование безналичными рублями через уполномоченные госбанки, избавляться от засилья иностранного капитала в госкорпорациях, запретить менеджменту использовать офшоры.

Нынешнее правительство старается проводить политику, сдерживающую влияние иностранных финансовых организаций на нашу экономику. Так почему же выходить из МВФ Россия не собирается и не отказывается от его финансовой помощи?

Принято считать, что членство в МВФ позволяет нашей стране, несмотря на санкции, сохранять международное экономическое и геополитическое влияние, снижать свои затраты на международные проекты через трастовые фонды международных экономических организаций, получать дешевые займы от зарубежных коммерческих банков и организаций. Это не нравится США, у которых в МВФ крупная квота и, соответственно, огромное влияние.

Американские политики опасаются, что Россия и Китай, усиливая связи с МВФ, пытаются подстроить эту организацию под свои интересы. «Такой мотив позволяет по другому посмотреть на контакты России, ЕС и Китая с МВФ», – замечает в своей статье американский политик Брэндон Смит.

С МВФ и другими кредитными организациями не рвут отношения потому, что «держат их на перспективу для себя». «Для США это, конечно, плохая новость. Но в таком случае контакты России с МВФ означают очень далеко идущую стратегию… Да, сейчас этот фонд – орудие США. Но при появлении у МВФ своей перспективы, отдельной от перспективы США, все изменится в одночасье», – предупреждает американский сенатор.

Если эти предположения верны, то стоит ли бояться засилья западных финансовых организаций? Нам ничто не мешает проводить самостоятельную финансовую политику, не принимать советы из-за рубежа за чистую монету. А следовать только тому, что отвечает интересам нашей страны.





