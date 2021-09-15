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Я много погубил людей но всего я вам не расскажу! Интервью с ветераном ОУН.

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Я много погубил людей но всего я вам не расскажу! Интервью с ветераном ОУН.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NC2lQLGVu7Y
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7935 5723
    чужой два часа назад

      Очень хорошие мысли. В конечном итоге все решает сила. У кого ее больше тот и решит для себя как лучше. Далее идет объединяющая идеология. Ельцын и Горбачев ограбили созданное и сделали себе деньги, а многим дали свободу.
      Я за то чтобы украинский народ сам решил, как ему лучше жить. Я верю, что хитрое еврейское одурачивание закончится, и украинский народ удивит результатами своего труда того, кого захочет. Евросоюз это будет или Россия совершенно не важно.

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