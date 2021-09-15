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Кто согреет Европу? Почему цены на газ улетели в космос и что будет дальше. Борис Марцинкевич

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Кому кроме Газпрома выгодна цена в 700$ за кубометр газа. Почему европейцы несмотря на убытки не спешат с запуском уже готового Северного Потока-2. Об особенностях современной ситуации на рынке энергоресурсов рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z8_Ji6NX_KA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7944 5732
    чужой 46 мин. назад

      Судя по всему в этом году тоже в середине октября.
      Белый Евросоюз, совсем горячий, но торопиться не надо,
      Больного нужно вылечить, это наш гость,
      25 баранов в то время как наш район еще не полностью ращитался по сжиженному шерсти и мясу, клянусь честное слово

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