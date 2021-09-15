Кто согреет Европу? Почему цены на газ улетели в космос и что будет дальше. Борис Марцинкевич
Кому кроме Газпрома выгодна цена в 700$ за кубометр газа. Почему европейцы несмотря на убытки не спешат с запуском уже готового Северного Потока-2. Об особенностях современной ситуации на рынке энергоресурсов рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.
Судя по всему в этом году тоже в середине октября.
Белый Евросоюз, совсем горячий, но торопиться не надо,
Больного нужно вылечить, это наш гость,
25 баранов в то время как наш район еще не полностью ращитался по сжиженному шерсти и мясу, клянусь честное слово