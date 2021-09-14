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Счастье не в воле, а в доле.

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Счастье не в воле, а в доле

Фото Восход

Накануне выборов есть смысл ещё раз вспомнить об истинах Русского Народа. Одна из них выражена в поговорке «Счастье не в воле, а в доле.» Именно она хорошо выражает сущность Русского Духа в противовес либеральной установке «Свобода личности — превыше всего.». В действительности, превыше всего принцип Соборности, обеспечивающей единство Народа, и служение Народу — первая заповедь каждого, кто считает себя русским. Соответственно, следует разобраться, какие силы выражают дух единства, а не всдозволенность либеральных свобод.

Как не странно, но наиболее близок к Русскому Духу наш Президент Путин. Правда, он вынужден мириться с теми ограничениями, с которыми он согласился, когда подписывал договор «на царствие» с либералами и «хозяевами денег». Но главную цель - сохранения Руси и Русского Народа он никогда не забывал. Конечно, в партии власти немало и нехороших людей, но принцип «благо для народа» всё-же начинает проявляться. Голосуйте за Справедливость!

 

 

 

Метки: Власть в России, Выборы неизбежны
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18885 17635
    жора шапов 36 мин. назад

      Лёнь , а ты не спутал сайт ЯП с детским садиком ? Ожидаемо, снова сплошное враньё написал. Чем мозоль будешь с языка сводить ?

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