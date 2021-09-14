Екатерина Ивановна Зеленко, родилась 105 лет назад, 14 (1 по ст. ст.) сентября 1916 г. в селе Корощино Овручского уезда Волынской губернии (ныне Житомирской области), десятым ребенком в бедной многодетной крестьянской семье. «Она родилась для авиации, как птица для полета!» — говорил о Екатерине генерал-лейтенант авиации А.И. Пушкин, Герой Советского Союза. Именно на его самолете Е. Зеленко совершила свой последний героический полет.

Ребенком Катя много времени проводила на улице с мальчишками и старалась ни в чем не уступать им в уличных спортивных играх. «С детства Екатерину влекли мужские профессии, — вспоминала ее сестра Софья, — вместе со старшим братом Константином она умело орудовала рубанком, топором или стамеской, напильником, мастерила модели разных машин, планеры и самолеты. Видимо, тогда и родилась мечта о полетах…»

Девушка с энтузиазмом начала заниматься в Воронежском аэроклубе, а затем продолжила учебу в Оренбургской военной авиационной школе летчиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е. Ворошилова. Подруга Екатерины, заслуженный летчик-испытатель СССР Нина Русакова, вспоминала: «… Мы с Катей дружили еще в Воронежском аэроклубе, а затем нас обеих направили в Оренбург. Здесь мы жили с ней в одной комнате, учились у одного инструктора. Была она коренастая, носила короткую стрижку. Энергичная, смелая, настойчивая, она ни в чем не уступала ребятам».

С отличием окончив авиашколу в 1934 г., восемнадцатилетняя Екатерина поступила в 19-ю легкую бомбардировочную авиационную бригаду, базировавшуюся в Харькове. За время службы ей удалось освоить семь типов самолетов.

Когда началась Советско-финская война, Е. Зеленко попросилась на фронт — и стала единственной женщиной-летчицей, принимавшей участие в финской кампании.

Зимой 1939–1940 гг. она воевала в составе 3-й эскадрильи 11-го легкобомбардировочного авиационного полка (ВВС 8-й армии).

На финском фронте ее впервые увидел комиссар А.Г. Рытов, позже генерал-полковник авиации: «Однажды я приехал в полк, располагавшийся на озерном аэродроме. На берегу стояло несколько домиков, в которых жили летчики. Захожу в один из них. На полу ни соринки, на окнах марлевые занавески, стол накрыт скатертью, и даже еловая веточка с шишками в банке красуется.

— Вот это порядок! — похвалил я летчиков. — Молодцы! Кто же у вас такой уют создает?

Летчики стоят, многозначительно улыбаются. Потом один из них с гордостью говорит:

— Беспорядка не терпит наша хозяйка.

— Какая такая хозяйка?

— А самая настоящая. Вот за этой занавеской.

И летчик показал рукой на ситцевый полог, висевший на телефонном проводе.

И верно: приподнимается край занавески, и оттуда выходит девушка. На ней унты, ладно пригнанная гимнастерка, подпоясанная офицерским ремнем. На голубых петлицах по три кубика.

— Старший лейтенант Екатерина Зеленко! — браво рапортует она и смущенно добавляет, — Екатериной представляюсь, чтоб не путали с мужчиной.

С виду Зеленко в какой-то мере напоминала парня. Женщину в ней выдавали карие жгучие глаза и маленькие пунцово-красные губы».

Она совершала разведывательные полеты в тыл противника, бомбила вражеские объекты.

Из Финляндии писала сестре, с которой стала особенно близка после смерти матери в 1937 г.: «Какие тут прекрасные места! Словами передать просто невозможно. Если бы я была поэтом, обязательно бы стихи написала. Представь себе: лес да лес без конца и без краю, озера, снег, много снегу. Одним словом, что-то несравненное, удивительное. Если бы не война… Мне уже много раз доводилось отвозить “ворошиловские килограммы” белофинским бандитам. Приятные гостинцы, как ты думаешь? Я стала заядлым парашютистом. Как видишь, Соня, недаром я с хлева прыгала с зонтиком!..»

За уничтожение артиллерийской батареи и склада боеприпасов противника в финской войне Е. Зеленко была награждена орденом Красного Знамени.В наградном листе отмечалось:

«На боевые задания летает с большим желанием, в плохих метеоусловиях и сложной обстановке хладнокровна и расчетлива. Обстрелянная зенитной артиллерией, смело продолжает вести бой, задание выполняет отлично. Разведывательные данные, доставляемые Зеленко, всегда отличаются точностью не только в пределах срока и объема задания, но и дополнялись ценными сведениями, добываемыми разумной инициативой».

После той, как сказал поэт, «войны незнаменитой», Екатерина вернулась в Харьков, где серийно изготовлялся новый бомбардировщик ближнего действия Су-2 — одномоторный, довольно легкий и маневренный, вооруженный пятью пулеметами. Зеленко в совершенстве освоила новую машину и вскоре стала обучать гораздо старших летчиков. В качестве летчика-инструктора с октября 1940 г. по май 1941 г. 23-хлетняя Катя принимала участие в переучивании руководящего состава девяти авиационных полков.

С первого дня Великой Отечественной войны Зеленко участвовала в боях в качестве заместителя командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка (16-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 6-й армии, Юго-Западный фронт).

В августе 1941 г. Екатерина вышла замуж за летчика Павла Игнатенко, командира 4-й эскадрильи того же полка. Их отношения начались до войны: Павел влюбился в Катю, повстречавшись с ней на танцах в харьковском Доме офицеров, когда впервые увидел ее не в форме, а в белом платье.

Девушка долго не решалась принять его предложение; будучи единственной женщиной в полку, она стеснялась коллег. И продолжала летать, совершенно не щадя себя, даже когда поняла, что беременна. Сестра летчицы Любовь признавалась: «Перед войной Катя преждевременно родила двойню — сыновей. Один родился мертвым, другой прожил 12 часов. Очень она убивалась… Сохранилось ее письмо с фронта от 6 июля 1941 г.: “Я летаю с портретом маленького кучерявого Валентина и с волосиками своего сыночка. Это все у меня в медальоне…”. Валентин — это сын нашей сестры, Сони. А волосики — сыночка Кати и Павла».

Летчица писала любимому в первые дни военных действий: «Я знаю, Паша, что война будет для меня суровым испытанием, но я уверена в себе — вынесу, переборю любые трудности. Я их никогда не боялась и не боюсь. Мое поступление в академию, сам понимаешь, придется пока отложить до времени, пока полностью разобьем врага. Твоя Катюша».

Будучи виртуозной летчицей, Екатерина зачастую руководила группами бомбардировщиков. В июле 1941 г. в результате умелого и решительного налета под руководством Е. Зеленко было уничтожено 45 гитлеровских танков и 20 автомашин с пехотой.

Зачастую приходилось летать в крайне тяжелых условиях, ориентироваться в ситуации под сильнейшим огнем противника. Вот как характеризовал полковник Б. Янсен в своем донесении один из полетов Екатерины Зеленко: «В районе станции Быково в августе 1941 г., ведя группу самолетов на бомбометание скопления войск противника, попала под сильный огонь вражеской артиллерии. Несмотря на это, т. Зеленко задание выполнила отлично, уничтожив батальон немецкой пехоты, не потеряв ни одного своего самолета».

«Эх, Соня, как все изменилось! — писала Катя сестре в первый месяц войны, — Какие планы были! Как хорошо было жить! А теперь — война… А я собиралась в летних лагерях варить варенье, там ягоды очень много, особенно земляники… Пишу письмо под крылом самолета. Вот-вот полечу на задание. Не беспокойся за меня».

Е. Зеленко посылалась на самые трудные задания, неоднократно летала бомбить объекты противника ночью. Всего успела совершить 40 боевых вылетов и принять участие в 12 воздушных боях.

Последний полет Екатерины состоялся 12 сентября 1941 г. В тот пасмурный день она поднималась в небо трижды: сначала совершила два разведывательных полета, в результате чего ее самолет был поврежден. А потом — выпросила самолет у заместителя командира полка Анатолия Пушкина и полетела в третий раз вместе с летчиком-наблюдателем лейтенантом Н. Павлыком, в паре с экипажем капитана Лебедева.

Возвращаясь с задания, наши самолеты попали под атаку семи «мессеров». Вскоре самолет под управлением Лебедева был вынужден прекратить бой и уйти, поскольку был подбит фашистами. Зеленко пришлось воевать в одиночку с семью противниками. Ей удалось уничтожить один вражеский самолет, а когда закончились боеприпасы, летчица приказала Н. Павлыку покинуть самолет, и таранила еще один «мессер». Обломки обоих самолетов упали на землю возле села Анастасьевка Сумской области.

Несколько дней однополчане ждали возвращения самолета Екатерины Зеленко. И лишь потом отправили донесение: «Судьба летчицы неизвестна». Капитан Игнатенко еще два года продолжал искать жену, не веря в ее гибель — отправлял запросы в госпитали, разыскивал очевидцев боя. В 1943 г. на аэродроме в тылу летчик по неосторожности попал под винт самолета и погиб.

Тело Екатерины Зеленко было обнаружено местными жителями и опознано по комсомольскому билету, орденской книжке и удостоверению личности. В полк они сообщить не успели, так как на следующий день после того памятного воздушного боя село захватили немцы. Житель села вспоминал: «Получилось так, что Катя как будто нашей землячкой стала, хотя живой-то ни разу по селу не прошла… Ее похоронил старый Мусий Хоменко, мы помогали. Нашли парашют у дороги, в него и завернули останки. Фамилию узнали из комсомольского билета, его забрала и сохранила наша учительница Анастасия Пантелеймоновна Марченко…»

Впоследствии комсомольский билет летчицы № 7463250 — с бурыми пятнами крови, пробитый осколком — был отправлен в Оренбургское авиаучилище с пожеланием: «Посылаем вам билет Кати Зеленко. Пусть этот простреленный и залитый кровью билет помогает новым курсантам глубже познать цену героизма и потерь в годы войны…»

После войны останки Е. Зеленко были перевезены в Курск, где она провела детство.

В 1971 г. на месте гибели летчицы были произведены раскопки. На глубине трех метров поисковики обнаружили фрагменты ее самолета, а в нескольких километрах нашли обломки сбитого «Мессершмитта-109» со следами таранного удара. На месте, где разбился самолет Е. Зеленко, был установлен бюст летчицы.

И в Берестовке, откуда она ушла в свой последний боевой вылет, тоже установлен памятник героине. Имя отважной летчицы носят улицы в Курске, Воронеже, Сумах, школы, носили и пионерские дружины. Музеи в память о Е. Зеленко были созданы в Анастасьевке и курской школе №10, в которой она училась.

Е. Зеленко еще в 1941 г. посмертно представлялась к званию Героя Советского Союза, однако тогда была награждена только орденом Ленина. Лишь десятилетия спустя, 5 мая 1990 г., за полгода до распада СССР, Указом Президента СССР Екатерине Ивановне Зеленко было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Астроном Крымской астрофизической обсерватории Т.М. Смирнова обнаружила между Марсом и Юпитером малую планету, которую зарегистрировала под номером 1900 и дала ей имя «Катюша» — в честь прославленной советской летчицы Екатерины Зеленко, единственной женщины, исполнившей воздушный таран.







Фото автора и из интернета