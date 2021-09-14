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Асад в Кремле

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Асад без большой помпы совершил визит в Россию, где встретился с Путиным. Переговоры заранее не анонсировались.
Обсуждались вопросы дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии, борьбы с терроризмом и освобождения оставшихся территорий.
Асад еще раз поблагодарил Россию за всю оказывавшуюся и оказываемую помощь. Путин заявил, что главной проблемой остается оккупация некоторых территорий Сирии американскими и турецкими войсками.
Не так давно при помощи российских военных был купирован мятеж бывших боевиков в Дераа, а удары ВКС РФ по боевикам в Идлибе продолжаются достаточно регулярно.



В целом, публично ничего нового сказано не было, но можно предположить, что за кадром могли обсуждать:

1. Перспективы военной операции в Идлибе в свете невыполнения Турцией своих обязательство по трассе М-4.
2. КТО на востоке Сирии против остатков боевиков ИГИЛ (восточный Хомс, район Т-3, район Абу-Кемаля, граница с иракской провинцией Анбар).
3. Агрессию Израиля против Сирии и ситуацию с обстрелами Дамаска из воздушного пространства Ливана.
4. Переговоры Дамаска с курдами и ситуацию в Рожаве, включая вялотекущие боевые действия в районе Таль-Темера и на севере провинции Алеппо.
5. Сохраняющиеся проблемы с ГСМ, которые частично решаются заходами иранских танкеров в Баниас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7057807.html
Метки: асад, война в сирии, Кремль, Путин, Россия, сирия, США, турция
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18882 17632
    жора шапов 16 мин. назад

      Думаю , обсуждалась тема : ” Что делать , если Израиль атакует Иран , а аятоллы взорвут заряд ЯО возле Сирии в районе Сруля “.

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