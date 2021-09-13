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Стратегическое оружие огромного значения.

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Северная Корея провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности.
Было проведено несколько пусков новой ракеты. Сами ракеты успешно поразили намеченные цели на дальности в 1500 километров, которые ракеты преодолели за 7500 секунд.

"Испытательные пуски показали, что такие технические показатели, как тяговая мощность вновь разработанного ГТД, навигационное управление ракет и точность конечного управляемого попадания по комбинированному режиму наведения, соответствовали проектным требованиям. В целом эффективность подтверждена отличная практичность работы системы вооружения"

Пропаганда КНДР называет это "стратегическое оружие огромного значения", которое разрабатывалось 2 последних года.
Ракета может нести ядерную боеголовку и создание подобной ракеты напрямую указывает на то, что КНДР работает над созданием тактических ядерных зарядов. С наличием подобных ракет КНДР сможет более эффективно наносить ядерные удары по территории Южной Кореи и Японии. Способности этой ракеты преодолевать ПРО и современные системы ПВО пока что представляется дискуссионной.

США заявили, что изучают этот вопрос, в Токио выразили обеспокоенность.
В Пхеньяне же заявляют, что будут укреплять свою обороноспособность и продолжат пуски, которые посчитают необходимыми.
О каких-либо переговорах о денуклеаризации КНДР сейчас нет и речи. Наоборот, КНДР делом показывает, что продолжит развивать эффективные средства доставки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7054804.html
Метки: кндр, ракеты, северная корея, США, ядерное оружие, Япония
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