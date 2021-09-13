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Памятник Дзержинскому в Симферополе

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В Симферополе ко дню рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского открыли новый памятник Железному Феликсу.
Пресс-служба ФСБ отметила, что Дзержинский внес огромный вклад в борьбу с детской беспризорностью.
Какой-то поп из РПЦ забавно порвался, угрожая сносом памятника "недовольными местными жителями, которые застали времена Дзержинского".
Так и представил себе, как 110-120 летние белогвардейцы ползут на костылях к памятнику Дзержинскому, чтобы его снести. Ну а так, банальные призывы к вандализму.
Сам памятник не супер конечно, но вполне нормальный. Так что у нас в Крыму не только различным "белодельцам" бюсты открывают.







PS. Также новый памятник Дзержинскому 11 сентября открыли в Краснодаре на территории школы имени Дзержинского.



Само собой, рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7054331.html
Метки: вчк, дзержинский, крым, памятники, симферополь, фсб
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