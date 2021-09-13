Президент РФ Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Псковской области. Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. В мероприятии также участвовали помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгро­мил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что «искренняя, глубокая любовь» нашего народа к Александру Невскому «передаётся из поколения в поколение». «Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы», – сказал Путин.

Скульптурная композиция состоит из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Александру Невскому было чуть больше 20 лет, когда он и его юные воины «сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере». Портреты воинов, конечно же, не сохранились, поэтому образы собирательные – так, в мемориале увековечены и десантники легендарной 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павшие в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году во время Второй чеченской войны.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почётном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времён и поколений», – отметил президент.

Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы.

Путин подчеркнул, что жизненный путь Александра Невского был путём выбора, который он всегда делал во имя родной Руси. Князь совершил подвиги не только как воин, но и как искусный дипломат и мудрый политик, и сделал всё, чтобы сохранить и продолжить традицию древнерусской государственности. Его наследием стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым, а его подвиги остаются нравственной и духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма.

«Несмотря на разделяющие нас столетия, образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время и, уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству», – заключил глава государства.

По окончании церемонии президент осмотрел часовню во имя святого князя, а также кратко пообщался с представителями организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтёры культуры» – участниками проекта по благоустройству деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу.

В воскресенье, 12 сентября, глава Русской православной церкви возглавил в Санкт-Петербурге крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского и совершил молебен на площади, носящей его имя.

«Ответственность нашего поколения – сделать всё для того, чтобы сохранить честную правду, объективную правду о нашей истории и передать её поколениям. И для нас всегда будут важными и актуальными слова, сказанные Александром Невским: "Не в силе Бог, а в правде"», – отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также принимавшая участие в торжествах.

Праздник в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского завершился ярким салютом. Залпы от стен Петропавловской крепости дал дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

По материалам сайта Президента РФ, сайта РПЦ, «РГ», НТВ, «МК», МИР24