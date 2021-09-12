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Долг правителей – защищать нравственность. Угроза воспроизводства человечества

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Долг правителей – защищать нравственность. Угроза воспроизводства человечества.
В некоторых странах уже царит патократия – ситуация, в которой не способные к эмпатии личности и занимаются расчеловечиванием общества на государственном уровне. В первую очередь под ударом оказались дети. Чтобы защититься от деструктивного влияния, необходимо понять основы человеческой природы. Какова человеческая суть и что является смыслом жизни человека? Как остановить расчеловечивание общества? Ответы в выпуске.

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1:03 Деградация в сфере искусства. Скандал в Большом театре…
5:35 Оружие массового развращения в театрах и кино.
11:11 Сравнение советского и современного театрального искусства. Главная цель современного театра.
16:00 Причина катастрофического падения уровня тестостерона у мужчин. Приближается глобальная демографическая катастрофа.
19:18 Психопаты у власти! Карательная ювенальная юстиция: система уничтожения семьи.
27:48 Решающий выбор перед человечеством. Два типа строя общества.
29:29 Мировая патократия. Уничтожение семьи на государственном уровне.
43:11 Как остановить расчеловечивание общества? Смысл человеческой жизни.

Наталья Вячеславовна Захарова:
- Актриса театра и кино, общественный деятель, журналист и правозащитник.
- Является автором многочисленных публикаций о ювенальной юстиции и книги "Верните мне дочь!"
- Работала общественным помощником Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.
- Имеет две медали "За общественную…" и "…правозащитную деятельность".
- Член Союза журналистов России.
- Работала корреспондентом журналов "Однако", "Москвичка", "Литературная Газета".
- Член московского Пресс-Клуба ЦДРИ и НАД (Национальная Ассоциация Драматургов).
- Эксперт на различных каналах ТВ.
- Общественный советник по культуре главы управы Пресненского района ЦАО г. Москвы.
- Член бунинской ассоциации "Бунинское Общество России".
- Почётный член "Международной Полицейской Ассоциации".
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VlBvyZHNqpY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7930 5718
    чужой 24 мин. назад

      Я вот тоже защищаю свою нравственность всеми способами как могу. Но с этими бабами которые разрушают все человеческое в человечности и все хотят за мои же деньги. Вот все и сидят каждый в своем ноутбуке. Искусственную матку пусть правительство этим занимается. У меня нет сил.

    • 18876 17626
      жора шапов 11 мин. назад

        Заголовок – удачная шютка на манеже сегодняшнего дня ! Повеселило. А насчёт “нравственности ” – это идите – ка к Талибану.)

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