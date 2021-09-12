Долг правителей – защищать нравственность. Угроза воспроизводства человечества.

В некоторых странах уже царит патократия – ситуация, в которой не способные к эмпатии личности и занимаются расчеловечиванием общества на государственном уровне. В первую очередь под ударом оказались дети. Чтобы защититься от деструктивного влияния, необходимо понять основы человеческой природы. Какова человеческая суть и что является смыслом жизни человека? Как остановить расчеловечивание общества? Ответы в выпуске.

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1:03 Деградация в сфере искусства. Скандал в Большом театре…

5:35 Оружие массового развращения в театрах и кино.

11:11 Сравнение советского и современного театрального искусства. Главная цель современного театра.

16:00 Причина катастрофического падения уровня тестостерона у мужчин. Приближается глобальная демографическая катастрофа.

19:18 Психопаты у власти! Карательная ювенальная юстиция: система уничтожения семьи.

27:48 Решающий выбор перед человечеством. Два типа строя общества.

29:29 Мировая патократия. Уничтожение семьи на государственном уровне.

43:11 Как остановить расчеловечивание общества? Смысл человеческой жизни.

Наталья Вячеславовна Захарова:

- Актриса театра и кино, общественный деятель, журналист и правозащитник.

- Является автором многочисленных публикаций о ювенальной юстиции и книги "Верните мне дочь!"

- Работала общественным помощником Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

- Имеет две медали "За общественную…" и "…правозащитную деятельность".

- Член Союза журналистов России.

- Работала корреспондентом журналов "Однако", "Москвичка", "Литературная Газета".

- Член московского Пресс-Клуба ЦДРИ и НАД (Национальная Ассоциация Драматургов).

- Эксперт на различных каналах ТВ.

- Общественный советник по культуре главы управы Пресненского района ЦАО г. Москвы.

- Член бунинской ассоциации "Бунинское Общество России".

- Почётный член "Международной Полицейской Ассоциации".

