“Они сражились за Родину”
Отличный разбор нетленки Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", который входит в число лучших фильмов о Великой Отечественной Войне.
Таймкоды:
00:00 – Обзор фильма "Они сражались за Родину". Точка отсчёта.
01:45 – Идентичные сцены в фильмах "28 панфиловцев" и "Они сражались за Родину". В чём отличия?
06:20 – Сверхзадача фильма "Они сражались за Родину".
07:33 – О команде фильма "Они сражались за Родину".
10:40 – О литературном первоисточнике фильма.
12:37 – Структура фильма "Они сражались за Родину".
14:30 – Начинаем разбирать фильм с первого плана. Символ воинской доблести.
19:27 – "Они сражались за Родину". Герои фильма очевидные и неочевидные.
23:51 – Образ мельницы в фильме "Они сражались за Родину".
27:08 – "Они сражались за Родину" музыка. Почему звучит песня из фильма "Дворянское гнездо".
35:51 – "Они сражались за Родину". Звягинцев и пророчество Бондарчука.
49:15 – "Пасхалки" для "своих". Трамвайчик и булочка в "Зое".
57:08 – Молитва Ивана-богомольца.
1:00:50 – "Они сражались за Родину". Лейтенант. Похороны. "Пробить четвёртую стену".
1:10:14 – "Тут поневоле сделаешься святым…Даже ещё хуже". Сцена у колодца.
1:12:48 – "Они сражались за Родину" знамя. Кульминация. "Слышишь?"
1:17:42 – Как воздействует советская символика на зрителей.
1:21:38 – "Они сражались за Родину". Финал с Василием Шукшиным.
Брахман, заголовок “не того”..
Это мне сложно Вам объяснить. Это у них такое гешефт делать обрезание на голове.