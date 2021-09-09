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В России создан Альянс по защите детей в цифровой среде

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Использованные источники: tass.ru

Крупнейшие российские IT-компании — «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Мэйл.Ру Груп», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс» — объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

Участники Альянса утвердили добровольные обязательства по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему. Церемония подписания прошла в среду в Москве, президент РФ Владимир Путин принял в ней участие в режиме видео-конференц-связи из Владивостока.

«Если 100 лет назад мы учили детей, какие грибы и ягоды хорошие в лесу, то сейчас дети проводят в Интернете гораздо больше времени, чем в лесу, – поэтому  и задачи воспитания и защиты детей совершенно другие», – отметил участник мероприятия Евгений Касперский.

Среди подписантов – генеральный исполнительный директор «Мэйл.ру груп» Борис Добродеев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент МТС Вячеслав Николаев, гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан и гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов. Также в церемонии участвуют уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса – создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов – формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.

Альянс намерен уделять особое внимание проведению исследований и обзоров зарубежного опыта в вопросах защиты детей от интернет-угроз. Будут также представлены новые соответствующие программы и решения с доступными инструкциями по применению.

Главной целью Альянса по защите детей в цифровой среде называется создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях.

Реализация этих намерений должна позволить детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры, отмечается в пресс-релизе.

Источник: ТАСС

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Информационная война в Интернете. Можно ли остаться в стороне?

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Но можно ли влиять на этот выбор? Какие существуют механизмы мягкого стимулирования интереса к той или иной теме? У всех ли равный доступ к распространению информации в Интернете, или кто-то имеет возможность управлять вниманием миллионов людей? И в конечном итоге, можно ли, пользуясь Интернетом, остаться в стороне от информационной войны?

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/LwKRNVrsLL8/
Метки: Интернет, технологии
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