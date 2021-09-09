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Советник Наджибуллы

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Бывший военный советник президента Афганистана Наджибуллы генерал-лейтенант Шаповалов о своей службе в Афганистане и местной специфике.
Многое актуально и сегодня.



00:00 – Точка отсчёта
01:38 – Детство в оккупации.
04:14 – Отношения между людьми после войны.
05:11 – Почему генерал Анатолий Шаповалов решил стать военным.
08:12 – Дружба с генералом Макашовым. Как Анатолий Шаповалов "нашёл" жену для Альберта Макашова.
10:26 – Офицеры-фронтовики. Кем были эти люди и почему никогда не ругались матом.
13:19 – Как получить боевой орден в мирное время.
16:09 – Служба в Афганистане.
20:46 – Чем отличается служба командира дивизии в СССР и Афганистане.
23:23 – Как личный состав боролся со вшами.
26:33 – Основные причины, по которым советские войска несли потери в Афганистане.
28:58 – Мармольская операция. Захват Мармольского ущелья.
32:33 – Преимущества и недостатки противника в Афганистане.
37:25 – Анатолий Шаповалов – советник Министра обороны Афганистана. Мудрость президента Наджибуллы. Совместная работа с президентом Афганистана.
40:17 – Как погиб президент Афганистана Наджибулла.
43:07 – События в Приднестровье.
48:50 – Личные качества генерала Лебедя.
50:21 – Как навести порядок в Сумгаите. Работа иностранных разведок в Азербайджане. Нагорный Карабах.
55:17 – Встречи с иностранными разведчиками, куда смотрел КГБ и роль Горбачёва.
58:12 – Как генерал Шаповалов "угнал" вертолётный полк из Грузии.
1:10:55 – Сможет ли современная российская армия защитить граждан России.

PS, И да, в ответ на вопросы, раз вы так топите против американцев, значит вы считаете Талибан хорошим.
Сейчас в Афганистане нет хороших – там выбор между плохими, очень плохими и совсем плохими.
Последним хорошим, чтобы было в Афганистане, это было советское правительство Наджибуллы, которое пало жертвой предательства Горбачева и Ельцина.
То что есть сейчас, это выбор между различными упырями. Хороших там нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7043826.html
Метки: 80-е, афганистан, Видео, герои, наджибулла, советская армия, ссср
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