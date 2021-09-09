Итоги Недели 08.09.2021

Подробности ситуации в Панджшере, президентские встречи и взрыв газопровода в Крыму. Об этом в новом выпуске с Анатолием Вассерманом.

Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова и с нами на связи наш гость публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Какие важные события произошедшие в России, в мире за последнее время вы для себя отметили?

Я думаю, что самое важное событие происшедшее в Российской Федерации это задержание террористов взрывавших в Крыму газопровод. Причём действовали они по заказу военной разведки Украины, так что Украина в очередной раз подтвердила свой статус террористической организации. Пока, правда в Российской Федерации она не запрещена, но я думаю это не за горами. А в мире, на мой взгляд, самое важное это завершение строительства второй очереди “Северного потока”. Вчера сварен последний стык четвёртой нитки “Северного потока”, ну это фактически то, что называют “Северный поток 1” и “Северный поток 2”. Это один газопровод и я думаю, что название “Северный поток 2” это серьёзная ошибка нашей пропаганды, которую, пожалуй, ещё не поздно исправить. Так вот, то что завершены строительные работы на второй очереди “Северного потока”, хотя конечно завершены с опозданием почти на два года, поскольку соединённые государства Америки готовы были костьми лечь лишь бы не допустить надёжного энергоснабжения германской промышленности. Ну, вот в итоге костьми они пока не легли, но германская промышленность уже получила надёжную опору на много лет вперёд. Хотя конечно, если американцем удастся привести во власть своих марионеток из партии Зелёных, то у всей германской промышленности могут возникнуть новые серьёзные проблемы. Но именно поэтому, я думаю, что “зелёных” во власть не пустят.

Анатолий Александрович,сегодня ещё затронем тему встреч Зеленского с Байденом в Белом доме. И вот, один из аспектов, который они обсуждали, как раз и был “Северный поток 2”. И Байден заручил Зеленского поддержкой, что вдруг если действительно “Северный поток 2” будет угрожать интересам Украины, против России будут введены санкции.