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Почему столицу переносят в Сибирь?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6ssi5z8beFU&ab_channel=
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